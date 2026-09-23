Prognoza meteo, 23 septembrie: frig accentuat și lapoviță. Unde vor fi cele mai mici temperaturi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță temperaturi scăzute pentru această perioadă, cu valori care pot ajunge la numai 12 grade în estul-sud-estul Transilvaniei. La munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, sunt prognozate temporar precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vremea va fi rece, iar în jumătatea nordică a țării va fi local deosebit de rece raportat la ultima decadă a lunii septembrie. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 22 de grade, cele mai ridicate valori fiind estimate în Lunca Dunării.

Temperaturile minime vor coborî până la 3 grade în depresiuni și în zonele de deal subcarpatice, în timp ce pe litoral se vor înregistra până la 13 grade.

Cerul va fi variabil, cu perioade în care înnorările vor deveni mai accentuate. Aversele și descărcările electrice vor apărea mai ales în timpul zilei, în special în zonele montane, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, dar și local în celelalte regiuni.

Cantitățile de apă estimate în timpul averselor vor fi, în general, de 1…5 l/mp, însă izolat pot depăși 15 l/mp. La altitudini de regulă mai mari de 1.800 de metri, precipitațiile vor fi trecător și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a teritoriului. În zona montană înaltă sunt așteptate intensificări, în special în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, unde rafalele vor ajunge, în general, la 60…70 km/h. Intensificări temporare ale vântului, cu viteze de 35…45 km/h, sunt posibile și în sud-vestul și estul țării.

În timpul nopții, ceața se va forma mai ales în estul Transilvaniei și, izolat, în alte regiuni. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă, potrivit prognozei meteorologilor pentru ziua de miercuri.

Valorile termice vor păstra caracterul rece al vremii inclusiv în zonele unde temperaturile diurne vor fi mai ridicate. Diferențele dintre regiuni vor fi însă importante, de la maxime de 12 grade în estul-sud-estul Transilvaniei până la 22 de grade în Lunca Dunării.

În București, în timpul nopții, cerul va avea unele înnorări, iar la începutul intervalului vor exista condiții pentru ploi slabe. Cantitățile de apă estimate vor fi sub 2 l/mp, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va ajunge la 8…9 grade.

Pe parcursul zilei de 23 septembrie, vremea va fi rece, în special dimineața și noaptea. Cerul va prezenta înnorări mai ales în timpul zilei, când sunt prognozate averse slabe, cu cantități de apă de 1…2 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificările prognozate în zonele montane înalte. Temperatura maximă se va situa la 20…21 de grade, iar minima va coborî la 7…9 grade.

La munte, vremea va rămâne rece, iar în unele zone va fi deosebit de rece pentru ultima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi, mai ales în timpul zilei.

Cantitățile de apă vor fi de 1…5 l/mp, iar izolat pot depăși 15 l/mp. La altitudini în general de peste 1.800 de metri, precipitațiile vor fi temporar slabe și se vor transforma și în lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor ajunge în general la 60…70 km/h. Noaptea, pe văi și în depresiuni, ceața se va forma izolat, iar pe suprafețe mici vor exista condiții de brumă.