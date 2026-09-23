Ce dobândă este mai potrivită pentru un credit în 2026. Diferențele dintre dobânda fixă și cea variabilă contează pe termen lung

Alegerea dintre dobânda fixă și cea variabilă poate influența semnificativ atât rata lunară, cât și costul total al unui credit. Înainte de semnarea unui contract, este important ca viitorii împrumutați să înțeleagă modul în care se calculează dobânda, ce riscuri implică fiecare variantă și ce se poate întâmpla în cazul modificării indicatorilor de piață.

Pentru persoanele care vor să cumpere o locuință, să refinanțeze un împrumut sau să acceseze un credit de consum, nivelul dobânzii reprezintă unul dintre cele mai importante criterii de analizat. O rată inițială mai mică nu înseamnă automat un cost total mai redus, după cum nici alegerea unei dobânzi fixe nu elimină toate costurile și condițiile prevăzute în contract.

Dobânda influențează atât valoarea ratei lunare, cât și suma totală plătită pe durata creditului. Din acest motiv, analiza unei oferte trebuie să includă diferențele dintre dobânda fixă și cea variabilă, precum și riscurile asociate fiecărei variante.

În cazul unui credit cu dobândă fixă, procentul dobânzii rămâne neschimbat pe perioada stabilită în contract. La creditele ipotecare, perioada în care se aplică dobânda fixă poate fi de câțiva ani sau, în funcție de produsul ales, poate fi mai lungă.

Principalul avantaj al unei dobânzi fixe este predictibilitatea. Atât timp cât dobânda rămâne fixă, rata calculată în funcție de condițiile contractuale nu este influențată de creșterea indicilor de piață în perioada respectivă.

Această variantă poate fi importantă pentru persoanele care au un buget lunar strict și vor să știe cât vor plăti în primii ani ai creditului. Totuși, trebuie verificat ce se întâmplă după încheierea perioadei de dobândă fixă.

Multe credite ipotecare au o structură mixtă. În astfel de cazuri, dobânda este fixă în primii ani, după care creditul trece la dobândă variabilă.

Prin urmare, o dobândă fixă pentru primii trei sau cinci ani nu înseamnă că dobânda rămâne neschimbată pe întreaga durată a împrumutului.

Dobânda variabilă se modifică în funcție de formula prevăzută în contract. Pentru multe credite în lei acordate consumatorilor, aceasta este calculată prin adunarea indicelui IRCC și a marjei fixe a băncii.

IRCC este indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor și se actualizează trimestrial. Valoarea indicelui aplicată într-o anumită perioadă reflectă evoluția dobânzilor de pe piața monetară dintr-un interval anterior.

În trimestrul al treilea din 2026, valoarea IRCC utilizată este de 5,56%. Pentru trimestrul al patrulea este indicată o valoare de 5,57%, începând cu 1 octombrie 2026.

De exemplu, dacă un contract prevede o marjă fixă a băncii de 2%, iar IRCC este de 5,56%, dobânda variabilă rezultată este de 7,56%. Exemplul este unul ilustrativ, iar costul efectiv al unui credit depinde de condițiile specifice stabilite de bancă.

Atunci când indicele crește, dobânda și rata se pot majora. În situația în care indicele scade, costul dobânzii se poate reduce, în funcție de modul de actualizare prevăzut în contract.

Datele agregate pentru august 2026 indică o dobândă medie de aproximativ 5,45% pentru creditele ipotecare cu dobândă fixă și de 8,05% pentru cele cu dobândă variabilă, potrivit datelor publicate de CursBNR.

Aceste valori reprezintă medii de piață și nu înseamnă automat că fiecare client poate obține respectivele dobânzi. Oferta finală poate varia în funcție de venituri, gradul de îndatorare, valoarea avansului, istoricul financiar, încasarea salariului la bancă și alte condiții comerciale.

Din acest motiv, comparația trebuie realizată pe baza ofertelor concrete și nu doar pornind de la procentul de dobândă prezentat în reclame.

Dobânda nominală reprezintă un element important, dar nu este singurul cost al unui credit. Pentru o analiză corectă, solicitantul trebuie să verifice mai multe elemente.

DAE, adică dobânda anuală efectivă, ajută la compararea ofertelor, deoarece include dobânda și anumite costuri asociate creditului.

Un alt element important este valoarea totală plătibilă. Aceasta reprezintă suma estimată pe care clientul o va achita pe întreaga perioadă a împrumutului, potrivit ipotezelor prevăzute în contract.

Trebuie verificată și perioada în care se aplică dobânda fixă, respectiv durata în care aceasta rămâne neschimbată și formula care va fi utilizată ulterior.

În cazul unei dobânzi variabile, este importantă și marja băncii, componenta care se adaugă indicelui de referință.

La costul total trebuie luate în calcul și comisioanele și costurile suplimentare. Acestea pot include costuri de administrare, evaluare, asigurări sau alte servicii.

De asemenea, solicitantul trebuie să verifice condițiile privind rambursarea anticipată și refinanțarea.

DAE trebuie analizată împreună cu ipotezele folosite de bancă, deoarece valoarea acesteia poate depinde de durata creditului și de costurile incluse în calcul.

Dobânda fixă oferă mai multă stabilitate în perioada în care se aplică, însă poate avea un nivel inițial mai ridicat decât unele oferte cu dobândă variabilă.

În același timp, dacă dobânzile de pe piață scad, persoana care are o dobândă fixă nu va beneficia automat de reducerea acestora.

Dobânda variabilă poate deveni mai ieftină atunci când indicii de referință scad. În schimb, această variantă presupune riscul unor rate mai mari în cazul în care dobânzile cresc.

Pentru un credit pe termen lung, solicitantul trebuie să analizeze dacă își poate permite plata ratei și într-un scenariu nefavorabil, în care dobânda și rata lunară cresc.

O soluție intermediară este creditul cu dobândă fixă în primii ani și dobândă variabilă ulterior. Această structură combină predictibilitatea din perioada inițială cu expunerea la evoluția indicilor după expirarea perioadei de dobândă fixă.

Nu există o variantă potrivită pentru toți împrumutații. Alegerea depinde de venitul lunar, stabilitatea locului de muncă, economiile disponibile, durata creditului și toleranța la variațiile ratei.

Persoanele care au un buget limitat pot acorda o atenție mai mare predictibilității plăților. În schimb, cei care dispun de o rezervă financiară și acceptă fluctuațiile ratei pot analiza și ofertele cu dobândă variabilă.