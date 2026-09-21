Prețurile la gaze ar putea alimenta mai rapid inflația din Europa. BCE avertizează asupra unei schimbări importante

Creșterile prețurilor la gazele naturale din Europa sunt susceptibile să se reflecte mai rapid în inflația din zona euro decât în trecut, însă impactul asupra costurilor energiei electrice ar urma să fie mai redus, pe fondul creșterii producției de energie regenerabilă. Concluzia apare într-un buletin economic publicat luni de Banca Centrală Europeană (BCE).

Prețurile angro la gaze naturale au crescut cu peste 140% față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția este legată de limitarea ofertei globale în contextul războiului din Iran, în timp ce nivelurile scăzute ale gazelor stocate în Europa sporesc riscul unor noi creșteri de preț, conform Reuters.

Piețele europene de gaze au trecut printr-un proces de liberalizare tot mai accentuat după războiul Rusiei împotriva Ucrainei din 2022, care a redus oferta. Schimbările intervenite ulterior, printre care se numără o flexibilitate mai mare a prețurilor și contracte cu perioade fixe mai scurte, înseamnă că prețurile plătite de consumatori vor reacționa, la rândul lor, mai rapid la modificările de pe piața angro, potrivit BCE.

Un sondaj realizat de băncile centrale din zona euro arată că modificările prețurilor angro la gaze se vor transmite în inflația prețurilor gazelor într-un interval de una până la trei luni în mai mult de jumătate dintre țările din zona euro. Proporția este mai ridicată decât în 2022.

În aproximativ o zecime dintre țările analizate, transmiterea modificărilor de preț are loc într-un interval de patru până la șase luni. Pentru o treime dintre țări, perioada este cuprinsă între șapte și 12 luni.

În același timp, ponderea țărilor în care transmiterea către prețurile finale se realizează lent, într-un interval de 13 până la 24 de luni, a scăzut considerabil. Dacă în 2022 aceasta era de aproximativ 40%, în prezent a ajuns la circa 5%.

Evoluția este importantă în condițiile în care inflația se situează deja peste pragul de 3%, depășind ținta de 2% stabilită de BCE. Unii economiști se așteaptă ca rata inflației să ajungă la 4% până la sfârșitul anului, ceea ce ar putea pune presiune asupra BCE pentru majorarea dobânzilor, chiar și după cele două creșteri ale ratelor de dobândă din ultimele luni.

În cazul prețurilor la energia electrică, situația este diferită. Acestea sunt mai puțin receptive la modificările prețurilor gazelor naturale decât în trecut, deoarece creșterea producției de energie regenerabilă a redus rolul gazului în formarea costurilor.

BCE a concluzionat că evoluțiile de pe piața gazelor indică o transmitere ceva mai rapidă a modificărilor prețurilor angro către inflația aferentă gazelor, măsurată prin indicele armonizat al prețurilor de consum, HICP. În schimb, influența asupra inflației aferente energiei electrice, calculată prin același indice, este mai puțin intensă decât în trecut.