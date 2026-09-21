De la 4.108 la 7.073 de lei pe lună. Cum arată harta salariilor din România

România se numără printre piețele muncii din Uniunea Europeană cu un cost orar al forței de muncă redus, de 13,6 euro pe oră, comparativ cu media europeană de 34,9 euro pe oră. Datele apar în prima ediție a Barometrului Salariilor din România 2026, realizat de agenția de recrutare International Work Finder (IWF).

Potrivit studiului, nivelul costului orar al forței de muncă reprezintă aproximativ 39% din media Uniunii Europene. În același timp, raportul indică o creștere cu 10,6% a costului orar al muncii în ultimul an, ritm menționat printre cele mai ridicate din afara zonei euro.

„România rămâne una dintre cele mai accesibile pieţe ale muncii din Uniunea Europeană. Cu un cost orar al forţei de muncă de 13,6 euro, România se situează la aproximativ 39% din media Uniunii Europene, de 34,9 euro/oră. Ţara rămâne una dintre cele mai competitive destinaţii pentru investiţii din perspectiva costului muncii, însă avantajul începe să se reducă, pe fondul creşterii accelerate a salariilor şi al deficitului de personal calificat. În ultimul an, costul orar al muncii a crescut cu 10,6%, unul dintre cele mai ridicate ritmuri din afara zonei euro”, mai arată raportul realizat de International Work Finder.

Datele din barometru arată și diferențe considerabile între sectoarele economice. IT-ul ocupă prima poziție în ceea ce privește nivelul salarial, cu o mediană netă de 11.750 de lei pe lună, mai mult decât dublul mediei naționale.

Sectorul IT este urmat de domeniul juridic și cel farmaceutic, ambele cu o medie de 11.000 de lei. Vânzările se află, de asemenea, printre domeniile cu niveluri salariale ridicate, cu o medie netă de 10.750 de lei pe lună. La polul opus, retailul are cel mai redus nivel salarial dintre domeniile analizate în studiu. Media netă indicată pentru acest sector este de 4.700 de lei pe lună.

Cel mai bine remunerat rol inclus în analiză este cel de Director Medical, pentru care studiul indică o medie netă de 28.000 de lei pe lună. Valoarea este de aproape zece ori mai mare decât nivelul aferent pozițiilor de intrare din grila analizată.

„Astăzi, salariul nu mai reflectă doar responsabilitatea unui rol, ci şi cât de dificil este să găseşti persoana potrivită. Pentru poziţii precum CISO, Enterprise Architect sau specialişti senior din industria farmaceutică, numărul candidaţilor relevanţi la nivel naţional se măsoară în zeci, nu în sute, iar acest lucru se vede direct în nivelul pachetelor salariale”, a explicat Georgiana Brudaru, Head of Recruitment, International Work Finder.

Studiul evidențiază și o diferență semnificativă între nivelul salarial solicitat de candidați și bugetele disponibile în ofertele companiilor. Potrivit datelor centralizate de International Work Finder, candidații solicită, în medie, un salariu net de 7.000 de lei. Ofertele companiilor se situează, în medie, la aproximativ 5.400 de lei net. Diferența dintre cele două valori ajunge astfel la circa 30%.

Decalajul este mai mare în anumite domenii. În ingineria energetică, diferența dintre așteptările salariale ale candidaților și ofertele companiilor ajunge la 42%. În banking și real estate, diferența este de aproximativ 40%.

Potrivit studiului, acest decalaj nu mai urmează același tipar observat în ciclurile economice anterioare, când diferența dintre așteptările angajaților și bugetele angajatorilor putea să scadă odată cu evoluția economiei.

Analiza realizată de International Work Finder evidențiază și diferențe importante între regiunile țării. Bucureștiul are cel mai ridicat salariu net mediu dintre zonele analizate, cu 7.073 de lei pe lună.

Valoarea este cu 46% peste media celor 42 de unități administrative incluse în analiză, estimată la 4.839 de lei. Capitala este urmată de Cluj, cu un salariu net mediu de 6.633 de lei, cu 37% peste media analizată, și de Timiș, cu 6.192 de lei, respectiv cu 28% peste aceeași referință.

La polul opus al clasamentului regional se află Hunedoara, unde salariul mediu net indicat de barometru este de 4.108 lei.

„Piaţa muncii din România devine tot mai polarizată. Pentru companiile care nu pot concura cu salariile din Bucureşti sau Cluj, soluţia nu este întotdeauna majorarea bugetelor, ci dezvoltarea unor strategii de recrutare adaptate specificului fiecărei regiuni şi, acolo unde este necesar, accesarea unor noi surse de talent, inclusiv din afara României”, afirmă Georgiana Brudaru.

Barometrul Salariilor din România 2026 arată că salariile nominale din România au crescut cu 4,8% în 2025. În același timp, inflația a ajuns la 9,7%, ceea ce a anulat aproape integral avansul salarial nominal. Potrivit datelor prezentate în studiu, salariul real al angajaților s-a redus cu aproximativ 4,5%. Raportul indică astfel o diferență între evoluția salariilor exprimate nominal și puterea de cumpărare a veniturilor obținute de angajați.

Diferențele dintre principalele centre economice și media națională rămân vizibile, Bucureștiul având un salariu net mediu cu 46% peste media celor 42 de unități administrative analizate. În același timp, diferența dintre salariile solicitate de candidați și cele oferite de angajatori se menține la aproximativ 30%, potrivit datelor incluse în barometru.

Studiul realizat de International Work Finder cuprinde 246 de roluri din 11 sectoare economice și 42 de unități administrative. Analiza urmărește nivelurile de remunerare existente pe piața muncii din România și diferențele dintre domenii și regiuni.

Barometrul este prezentat ca un reper actualizat pentru companii în evaluarea nivelurilor de remunerare, într-o perioadă în care transparența salarială devine atât o obligație legală, cât și un element utilizat în atragerea și retenția angajaților.

„Salariul rămâne unul dintre cei mai importanţi factori în alegerea unui loc de muncă, însă valoarea unei oferte este întotdeauna evaluată în raport cu piaţa. De aceea, companiile au nevoie de repere obiective pentru a înţelege dacă politicile lor de remunerare sunt competitive şi aliniate aşteptărilor candidaţilor”, a declarat Georgiana Brudaru, Head of Recruitment, International Work Finder.

International Work Finder este o companie românească de recrutare și consultanță în resurse umane, cu peste nouă ani de experiență în recrutarea națională și internațională. Potrivit informațiilor prezentate în material, compania a recrutat peste 25.000 de lucrători din afara Uniunii Europene.