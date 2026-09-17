Bulgaria lasă România în urmă la creșterea salariilor. Diferența este de peste cinci ori

Costul orar al forței de muncă a avut o creștere mult mai redusă în România decât media Uniunii Europene în trimestrul al doilea din 2026. Datele publicate de Eurostat arată că, în România, costurile cu salariile și remunerațiile au crescut cu 1,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. La nivelul Uniunii Europene, avansul a fost de 3,2%.

Diferențele dintre statele membre sunt considerabile. Bulgaria a raportat o creștere de 9,9% a costurilor orare cu salariile, ceea ce reprezintă un ritm de peste cinci ori mai mare decât cel consemnat în România. Lituania a înregistrat o creștere de 9,6%, iar în Croația costurile au urcat cu 8,9%.

În alte state din regiune, evoluția a fost, de asemenea, mai accentuată decât în România. Ungaria a avut o creștere de 7,9%, Slovenia de 6,9%, iar Polonia de 4,7%. La celălalt capăt al clasamentului s-au aflat România și Luxemburg, fiecare cu o creștere de 1,8%.

Franța și Italia au raportat, la rândul lor, creșteri de 2,1% ale costurilor orare cu salariile. În zona euro, creșterea salariilor orare a fost de 3% în trimestrul al doilea din 2026.

Dacă sunt luate în calcul și costurile non-salariale, ritmul înregistrat de România rămâne de 1,8%. Prin comparație, costul total orar al forței de muncă a crescut cu 3,2% la nivelul Uniunii Europene în aceeași perioadă.

În România, componenta non-salarială a costului forței de muncă a crescut cu 1,9% în trimestrul al doilea din 2026. Această componentă include, în principal, contribuțiile sociale achitate de angajatori și anumite taxe asociate ocupării forței de muncă.

Din calcul sunt scăzute subvențiile relevante, potrivit metodologiei utilizate pentru indicatorul privind costul forței de muncă. Datele indică astfel o evoluție mai redusă a costurilor suportate de angajatori pentru forța de muncă din România comparativ cu media înregistrată la nivelul Uniunii Europene.

Datele Eurostat evidențiază și diferența semnificativă față de situația din urmă cu un an. În trimestrul al doilea din 2025, costul total orar al forței de muncă din România crescuse cu 10,3% față de aceeași perioadă a anului precedent.

În trimestrul al doilea din 2026, ritmul de creștere a ajuns la 1,8%. Astfel, față de nivelul consemnat cu un an înainte, indicatorul a avut o încetinire de amploare. Evoluția din trimestrul al doilea a fost mai redusă și comparativ cu primele trei luni din 2026.

În primul trimestru al acestui an, costul total orar al forței de muncă din România crescuse cu 3,8%. Datele pentru trimestrul al doilea indică, prin urmare, o reducere suplimentară a ritmului de creștere față de perioada anterioară.

Eurostat precizează că datele referitoare la costurile forței de muncă pot fi revizuite, în special pentru cele mai recente trimestre. Aceste modificări pot apărea pe măsură ce devin disponibile noi informații statistice.

Datele publicate de Eurostat arată că România și Luxemburg au avut cea mai redusă creștere din Uniunea Europeană pentru componenta referitoare la salarii și remunerații. În România, costul orar cu salariile și remunerațiile a avansat cu 1,8% în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă din 2025.

Media Uniunii Europene a fost de 3,2%, în timp ce în zona euro creșterea salariilor orare s-a situat la 3%. Diferența dintre evoluția din România și media europeană este reflectată de indicatorul calculat de Eurostat pentru costul salarial orar.

Acest indicator nu trebuie confundat cu evoluția salariului mediu încasat de fiecare angajat. Datele se referă la costul salarial orar suportat de angajatori și sunt exprimate în termeni nominali.

Indicatorul este ajustat calendaristic și ține cont atât de costurile asociate forței de muncă, cât și de numărul de ore lucrate. Prin urmare, evoluția sa reflectă modificările costului salarial raportat la timpul de muncă, potrivit metodologiei Eurostat.