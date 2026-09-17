A pus panourile solare acolo unde puțini s-ar fi gândit. Montajul a durat doar 20 de minute

Un pasionat de energie solară a găsit o alternativă neobișnuită la instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperișul casei: gardul din curte. Soluția a fost testată cu zece panouri flexibile, care au o putere totală declarată de 1.000 de wați.

Potrivit informațiilor citate de publicația Blic, întregul montaj a durat aproximativ 20 de minute. Experimentul a atras atenția tocmai prin simplitatea sa și prin faptul că propune o variantă accesibilă pentru persoanele care vor să testeze energia solară înainte de a investi într-o instalație fotovoltaică mai complexă.

Proiectul a fost prezentat pe TikTok și YouTube de autorul contului „Major Dad’s Garage”, pasionat de proiecte de bricolaj și militar în retragere. Acesta a arătat o cutie cumpărată cu 420 de dolari, în care se aflau cele zece panouri flexibile, fiecare cu o putere declarată de 100 de wați.

În loc să monteze panourile direct pe acoperiș, autorul a ales să le fixeze temporar pe gard. Pentru instalare a folosit șuruburi pentru gips-carton, iar operațiunea a fost finalizată în aproximativ 20 de minute. El a precizat că această amplasare reprezenta doar o soluție intermediară, urmând să construiască ulterior suporturi reglabile pentru o orientare mai eficientă a panourilor.

Ideea poate prezenta interes pentru proprietarii care nu dispun de un acoperiș potrivit pentru panouri fotovoltaice sau care vor să înceapă cu un proiect de dimensiuni reduse. În loc să fie necesară modificarea acoperișului, panourile pot fi amplasate, cel puțin temporar, pe o structură deja existentă.

În România, în special în mediul rural, multe proprietăți dispun de suprafețe generoase de teren, garduri, anexe gospodărești și alte structuri care ar putea oferi spațiu pentru amplasarea unor panouri. Din acest punct de vedere, utilizarea unui gard poate părea o soluție simplă pentru testarea unui sistem de producere a energiei solare.

Un astfel de montaj poate evita unele dintre dificultățile asociate instalării pe acoperiș. Accesul la acoperiș poate fi mai complicat, iar anumite instalații pot necesita intervenții asupra structurii existente. În schimb, simpla amplasare a panourilor pe gard nu garantează automat o producție ridicată de energie.

Orientarea panourilor rămâne unul dintre factorii esențiali. Un panou fotovoltaic produce energie în funcție de cantitatea și unghiul luminii solare pe care o primește, astfel că poziția gardului, orientarea acestuia, eventualele zone de umbră și schimbările poziției soarelui de-a lungul anotimpurilor pot influența rezultatul.

Cele zece panouri prezentate în experiment au o putere nominală totală de 1.000 de wați. Această valoare nu trebuie însă interpretată ca o cantitate de energie pe care instalația o va furniza permanent sau ca producția garantată într-o zi.

Puterea nominală indică valoarea declarată pentru panouri în condițiile de testare corespunzătoare. Producția efectivă poate varia în funcție de intensitatea luminii solare, orientare, umbrire, temperatură și alți factori care influențează funcționarea panourilor fotovoltaice.

În cazul unui panou montat vertical pe gard, rezultatul poate fi diferit de cel obținut de un panou instalat pe acoperiș sau pe o structură la sol, cu posibilitatea de a-i modifica unghiul. Tocmai de aceea, amplasarea fizică a celor zece panouri demonstrează cât de repede poate fi realizat montajul, dar nu confirmă că acestea vor produce în mod constant 1.000 de wați.

Experimentul a atras și observații referitoare la panourile flexibile utilizate. Acestea sunt, în general, mai ușoare și mai simplu de transportat și manipulat decât numeroase panouri fotovoltaice convenționale. În același timp, această categorie de produse vine cu propriile avantaje și compromisuri, iar producția reală poate fi un aspect important pentru cei care iau în calcul o astfel de soluție.

În articolul citat, inclusiv comentariile celor care au urmărit experimentul au ridicat întrebări privind producția efectivă a panourilor flexibile în raport cu puterea declarată. Un utilizator a menționat că, din experiența sa, astfel de panouri pot genera o cantitate de energie semnificativ mai mică decât valoarea promovată.

Prin urmare, diferența dintre puterea nominală și energia produsă efectiv trebuie avută în vedere înainte ca un astfel de proiect să fie replicat. Cele zece panouri de câte 100 de wați nu înseamnă că locuința va beneficia permanent de 1.000 de wați disponibili, indiferent de condițiile meteo sau de poziționarea instalației.

Un alt element important este faptul că panourile reprezintă doar o parte a unei instalații fotovoltaice. În funcție de modul în care urmează să fie utilizată energia, sistemul poate necesita cabluri, elemente de protecție, un regulator de încărcare, baterie și invertor. Configurația poate fi diferită dacă energia este destinată unor consumatori independenți, dacă se dorește asigurarea unei surse de rezervă sau dacă sistemul urmează să fie conectat la instalația electrică a locuinței.

Din acest motiv, montarea unor panouri pe gard, așa cum a fost prezentată în experiment, nu trebuie confundată cu realizarea unei instalații fotovoltaice permanente pentru alimentarea unei case. Pentru cineva interesat să testeze energia solară, însă, soluția poate permite începerea unui proiect de dimensiuni mici, măsurarea producției obținute în condițiile concrete ale proprietății și evaluarea amplasamentului înaintea unei investiții într-un sistem mai mare.