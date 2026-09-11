Fonduri masive pentru energia solară. Cine poate beneficia de banii de la buget

Ministerul Energiei a lansat un apel de finanțare cu un buget total de 500 de milioane de euro pentru investiții în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară, care vor avea integrate și capacități de stocare. Finanțarea este destinată entităților publice și urmărește dezvoltarea unor capacități utilizate pentru autoconsum.

Apelul va fi gestionat online, prin sistemul informatic al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Depunerea cererilor de finanțare este programată să înceapă pe 28 septembrie 2026, la ora 10:00, și se va încheia pe 20 noiembrie 2026 sau mai devreme, dacă bugetul disponibil va fi epuizat.

Ministerul Energiei precizează că proiectele vor fi selectate potrivit principiului „primul venit, primul evaluat, cu respectarea condițiilor din ghid”. Astfel, ordinea depunerii cererilor va fi unul dintre elementele care vor determina succesiunea evaluării, cu respectarea criteriilor și condițiilor stabilite în ghidul solicitantului.

Evaluarea proiectelor este prevăzută pentru perioada 23 noiembrie 2026 – 2 martie 2027. Contractarea va începe din 8 februarie 2027 și se va realiza pe măsura aprobării proiectelor, potrivit calendarului anunțat de Ministerul Energiei.

Investițiile finanțate prin acest apel trebuie finalizate și puse în funcțiune până la 31 decembrie 2029. Lista beneficiarilor eligibili este formată din mai multe categorii de entități publice și organizații care îndeplinesc condițiile prevăzute de program.

Printre solicitanții eligibili se numără unitățile administrativ-teritoriale și subdiviziunile acestora, precum și unitățile și subunitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională. Pot solicita finanțare și unitățile din sistemul administrației penitenciare și spitalele finanțate integral din fonduri publice.

Pe lista beneficiarilor se află și instituțiile publice definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cultele recunoscute oficial în România și unitățile de cult aparținând cultelor religioase. Sunt eligibile, de asemenea, instituțiile de învățământ superior de stat, institutele naționale, precum și institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare de drept public.

Pot depune proiecte și Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, centrele sociale și centrele de îngrijiri paliative finanțate integral din fonduri publice. Lista include Agenția Națională pentru Sport și instituțiile subordonate, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și instituțiile subordonate, precum și Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune, în condițiile stabilite de legislația europeană privind ajutorul de stat.

Beneficiarii trebuie să demonstreze că investiția pentru care solicită finanțare va fi folosită pentru reducerea costurilor cu energia necesară prestării serviciului public încredințat. Proiectele trebuie, de asemenea, să conducă, în consecință, la diminuarea subvenției sau compensației plătite de stat.

Apelul este finanțat integral din fonduri nerambursabile provenite din Fondul pentru modernizare. Sprijinul vizează atât dezvoltarea capacităților de producție a energiei electrice din surse solare, cât și integrarea unor capacități de stocare aferente acestor investiții.

Printre activitățile eligibile se află achiziționarea de instalații și echipamente noi necesare construirii unor capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate. Sunt eligibile și investițiile pentru achiziționarea pompelor de căldură.

Programul permite, totodată, finanțarea construcțiilor care fac parte din proiectele de investiții destinate producerii de energie electrică din surse regenerabile solare, cu capacități de stocare integrate. În categoria cheltuielilor eligibile intră și costurile pentru montajul și punerea în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor necesare construirii noilor capacități de producție.

Finanțarea poate acoperi maximum 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. Valoarea sprijinului este însă limitată la maximum 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar, sumă care include atât proiectul propriu, cât și valorile aferente participării în parteneriate.

Pentru proiectele care nu includ pompe de căldură, valoarea ajutorului public nerambursabil solicitat este limitată la maximum 900.000 de euro pentru fiecare MW instalat, fără TVA. Plafonul se aplică în funcție de capacitatea instalată a proiectului.

În cazul proiectelor care includ și pompe de căldură, plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil solicitat este de 1.100.000 de euro pentru fiecare MW instalat, fără TVA. Diferența față de proiectele fără pompe de căldură reflectă plafonul de finanțare stabilit pentru această categorie de investiții.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse începând cu 28 septembrie 2026, ora 10:00, până la 20 noiembrie 2026, în limita bugetului disponibil. Evaluarea proiectelor este programată până la 2 martie 2027, iar investițiile finanțate trebuie finalizate și puse în funcțiune până la 31 decembrie 2029.