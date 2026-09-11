PNRR Energie: Ministerul Energiei a plătit 34,35 milioane de euro într-o singură săptămână. Plățile ar putea fi încheiate înainte de termen

Ministerul Energiei a accelerat plățile pentru proiectele finanțate prin PNRR, iar într-o singură săptămână a achitat peste 34 de milioane de euro, cea mai mare sumă săptămânală de până acum. Instituția estimează că toate plățile din sectorul Energiei ar putea fi finalizate înainte de termenul legal din 31 octombrie 2026.

Ministerul Energiei a anunțat că, în perioada 7-11 septembrie 2026, au fost efectuate plăți de 34,35 de milioane de euro către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Este cea mai mare valoare săptămânală a sumelor plătite și autorizate la plată înregistrată până acum în cadrul programului.

În aceeași perioadă, Ministerul Energiei a autorizat 10 cereri de transfer, cu o valoare totală de 41,89 de milioane de euro. Instituția precizează că accelerarea procesării financiare are loc în etapa finală de închidere a PNRR.

Ministerul Energiei estimează că, în ritmul actual de lucru, toate plățile către beneficiarii proiectelor PNRR din domeniul Energiei vor putea fi finalizate înainte de termenul legal de 31 octombrie 2026. Obiectivul instituției este ca finalizarea la timp a investițiilor să fie urmată de închiderea tuturor plăților înainte de termen.

În această perioadă, eforturile sunt concentrate pe procesarea accelerată a documentațiilor și a cererilor de transfer, astfel încât fondurile aferente investițiilor finalizate să ajungă cât mai rapid la beneficiari, potrivit Ministerului Energiei.

Valoarea plăților efectuate în anul 2026 a depășit 290 de milioane de euro. De la începutul programului, suma cumulată ajunsă la beneficiari a trecut de 503 milioane de euro.

În prezent, alte 19 cereri de transfer se află în proces de analiză, acestea având o valoare totală de aproximativ 89,20 milioane de euro.

În anul 2025 au fost înregistrate două dosare, cu o valoare totală de 4,91 milioane de euro. Dintre acestea, un dosar, în valoare de 0,41 milioane de euro, a fost înregistrat în trimestrul al doilea, iar un alt dosar, în valoare de 4,5 milioane de euro, în trimestrul al treilea.

În anul 2026, numărul dosarelor a crescut la 17, cu o valoare totală de aproximativ 84,29 milioane de euro. În trimestrul al doilea au fost înregistrate două dosare, în valoare de 2,83 milioane de euro, în timp ce în trimestrul al treilea au fost înregistrate 15 dosare, cu o valoare totală de 81,46 milioane de euro.

Potrivit oficialilor Ministerului Energiei, prin proiectele finanțate prin PNRR, România și-a consolidat capacitatea de producție a energiei din surse regenerabile, a dezvoltat noi capacități de stocare, a susținut investițiile în eficiență energetică și a modernizat infrastructura energetică.

Miza finală a acestor investiții este reprezentată de energia produsă și introdusă în sistem. Ministerul Energiei urmărește ca toate capacitățile finanțate prin PNRR să intre în producție și să contribuie efectiv la susținerea sistemului energetic național, la creșterea securității energetice și la reducerea presiunii asupra acestuia, se precizează în comunicat.