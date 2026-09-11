Unde sunt cele mai mari șanse de angajare în România? Domeniile cu cele mai puține aplicări pe job

Piața muncii din România devine tot mai competitivă, iar cifrele din 2026 ne arată cât de greu poate fi să obții un loc de muncă. Peste 9 milioane de aplicări au fost înregistrate pe eJobs, un record al ultimului deceniu. În unele domenii, un singur job atrage peste 90 de candidați.

Peste 9 milioane de aplicări au fost înregistrate pe eJobs.ro în perioada ianuarie-septembrie 2026, acesta fiind cel mai mare număr de aplicări din ultimii 10 ani. Creșterea este explicată atât prin numărul mediu mai mare de aplicări efectuate de fiecare candidat, cât și prin creșterea numărului de candidați noi înscriși pe platformă.

„Cu alte cuvinte, cei care erau deja activi în piață au aplicat mai mult, iar lor li s-au adăugat aplicanți noi, ceea ce a mărit simțitor rata medie de aplicări. Este o evoluție firească pentru acest context de piață, iar pentru candidați acest lucru s-a tradus direct într-o competiție mai mare pentru ocuparea pozițiilor disponibile”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Comparativ cu primele opt luni ale anului trecut, numărul aplicărilor a crescut cu 28%, în timp ce numărul candidaților noi a înregistrat o creștere de 12%.

Printre domeniile cu cel mai ridicat nivel de concurență se numără cele care recrutează masiv candidați entry level și care au poziții disponibile la nivel național. Retailul este un prim exemplu, cu o medie de 92,3 aplicări pentru fiecare job. Urmează IT și telecom, cu 89,1 aplicări pentru un job, advertising, marketing și PR, cu 79,1 aplicări pentru un job, precum și industria farmaceutică, unde media ajunge la 69,5 aplicări pentru fiecare poziție disponibilă.

„Dacă raportăm cele aproape 9,1 milioane de aplicări de anul acesta la cele 143.000 de joburi postate, avem o medie de 63 de aplicări pentru fiecare poziție din platformă, însă sunt și domenii cu o competiție acerbă, în care media depășește 90 de aplicări / job”, adaugă Roxana Drăghici.

Există însă și sectoare în care concurența între candidați este mai redusă, ceea ce poate crește șansele de angajare, cu condiția ca experiența și competențele din CV să corespundă cerințelor din anunțul de recrutare. În această categorie intră domeniul arte & entertainment, unde se înregistrează, în medie, 31,4 aplicări pentru fiecare poziție disponibilă, adică aproximativ o treime din nivelul înregistrat în retail.

Concurența este, de asemenea, mai redusă în asigurări, cu 34,8 aplicări pentru fiecare job, producție, cu 42,3 aplicări, industria alimentară, cu 49,3 aplicări, transport și logistică, cu 49,9 aplicări, precum și construcții, unde media ajunge la 50 de aplicări pentru fiecare poziție disponibilă.

O explicație este faptul că industriile care atrag cei mai mulți candidați oferă locuri de muncă pentru un spectru mai larg de competențe. În schimb, în domeniile mai puțin căutate apar mai frecvent cerințe tehnice sau competențe specifice, inclusiv pentru pozițiile entry level care nu presupun studii superioare.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, salariul mediu net ajunge la 6.300 de lei în arte & entertainment, 5.600 de lei în asigurări, 5.250 de lei în producție, 4.500 de lei în industria alimentară, 5.000 de lei în transport și logistică și 6.000 de lei în construcții.