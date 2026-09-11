Salariile cresc, însă nu la fel pentru toată lumea. Ce domenii sunt în frunte

Creșterea nominală a veniturilor vine însă în condițiile în care puterea de cumpărare rămâne sub nivelul de anul trecut. Datele INS arată că indicele câștigului salarial real a fost de 97,5% în iulie 2026 față de aceeași lună din 2025, după luarea în calcul a inflației.

Câștigul salarial mediu brut s-a situat în iulie la 9.709 lei, cu 145 de lei, adică 1,5%, peste nivelul înregistrat în luna precedentă. Creșterea salariului mediu net a venit, astfel, pe fondul majorării câștigului salarial brut față de iunie.

Datele statistice indică însă o evoluție diferită atunci când este luată în calcul inflația. Indicele câștigului salarial real a fost de 97,5% în iulie 2026 față de aceeași lună din 2025. Astfel, deși salariul mediu net este nominal mai mare decât în urmă cu un an, puterea de cumpărare a acestuia rămâne sub nivelul din iulie 2025.

Diferențele dintre domeniile de activitate sunt importante, iar cele mai ridicate valori ale câștigului salarial mediu net au fost raportate în sectoarele IT și extracția petrolului și gazelor.

Cele mai mari câștiguri salariale medii nete din luna iulie au fost înregistrate în activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației. Salariul mediu net din acest sector a ajuns la 13.464 de lei.

A doua poziție este ocupată de extracția petrolului brut și a gazelor naturale, unde câștigul salarial mediu net a fost de 13.140 de lei. Ambele domenii au depășit, astfel, pragul de 13.000 de lei la nivelul salariului mediu net.

La polul opus se află alte activități de servicii, unde salariul mediu net a fost de 2.986 de lei. Un nivel redus a fost raportat și în pescuit și acvacultură, cu un câștig salarial mediu net de 3.023 de lei.

Diferența dintre cele mai mari și cele mai mici valori salariale reflectă variațiile semnificative existente între sectoarele economiei, atât în ceea ce privește nivelul veniturilor, cât și evoluția acestora de la o lună la alta.

Comparativ cu luna iunie, cele mai mari creșteri ale câștigului salarial mediu net au fost înregistrate în activitățile juridice și de contabilitate, unde avansul a fost de 23,4%. În extracția petrolului brut și a gazelor naturale, creșterea a fost de 20,2%.

Institutul Național de Statistică explică aceste variații prin acordarea unor prime ocazionale, printre care prime de vacanță și de performanță. Evoluția a fost influențată și de acordarea unor drepturi în natură și ajutoare bănești.

În anumite domenii, salariile au fost influențate și de rezultatele de producție sau de încasările mai mari. Totodată, INS menționează că, în unele sectoare, nivelul mediu al câștigului salarial a fost determinat și de reducerea numărului de angajați cu salarii sub medie.

Nu toate domeniile au înregistrat creșteri în iulie față de luna precedentă. Unele sectoare au raportat diminuări ale câștigului salarial mediu net, printre acestea numărându-se industria tutunului, activitățile de editare, telecomunicațiile și fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice.

În sectorul bugetar, salariul mediu net a avut evoluții diferite în funcție de domeniu. În sănătate și asistență socială, câștigul salarial mediu net a crescut cu 1,5% față de luna iunie.

În administrația publică, creșterea a fost de 0,6%. În același timp, în învățământ, salariul mediu net a scăzut cu 1,1% față de luna precedentă.

Datele pentru luna iulie arată astfel o creștere a salariului mediu net la nivel general, concomitent cu diferențe semnificative între domeniile de activitate și între sectoarele care au raportat majorări, respectiv diminuări ale veniturilor medii.