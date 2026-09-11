Cât costă o vacanță la mare în luna septembrie? Unde găsesc turiștii cele mai mici tarife

Septembrie schimbă calculele pentru o vacanță la mare. Prețurile scad față de august, iar unele stațiuni oferă tarife cu până la 35% mai mici. Cât trebuie să plătească turiștii pentru un sejur și unde găsesc cele mai ieftine variante?

Septembrie rămâne una dintre cele mai bune perioade pentru românii care își doresc câteva zile la mare, dar caută tarife mai mici și o atmosferă mai liniștită decât în vârful sezonului. Analiza rezervărilor realizate prin Travelminit arată că valoarea medie a unei rezervări este cu aproximativ 31% mai mică decât în august, în timp ce tariful mediu pe noapte scade cu 21%.

Printre turiștii care aleg litoralul în această perioadă se numără familiile cu bebeluși sau copii mici, care nu depind încă de calendarul școlar, pensionarii, angajații din turism și HoReCa care au lucrat în lunile de vârf, dar și studenții care nu au început încă anul universitar. Pentru aceștia, septembrie oferă un avantaj dublu: costuri mai mici și mai puțină aglomerație.

Valoarea medie a unei rezervări este de aproximativ 227 de euro, față de aproximativ 331 de euro în august. Tariful mediu ajunge la aproape 82 de euro pe noapte, în timp ce costul mediu este de 35 de euro de persoană pe noapte. Durata medie a unui sejur este de trei nopți.

Bugetele diferă însă în funcție de destinație și de durata sejurului. În Tuzla, 2 Mai, Costinești și Constanța, valoarea medie a unei rezervări este cuprinsă între 127 și 149 de euro. În stațiuni precum Eforie Nord, Năvodari, Mangalia și Mamaia, media ajunge la aproximativ 205–211 euro pentru o rezervare.

La polul superior se află stațiunile Olimp, Cap Aurora și Jupiter. Aici, valoarea medie a unei rezervări ajunge la 310 euro în Olimp, 324 de euro în Cap Aurora și 363 de euro în Jupiter.

Cele mai accesibile tarife medii pe noapte din septembrie se înregistrează în Tuzla și Costinești, unde prețul ajunge la aproximativ 56 de euro. Acestea sunt urmate de 2 Mai, Constanța și Techirghiol, unde tariful mediu este cuprins între 63 și 64 de euro pe noapte.

Eforie Nord și Mangalia rămân, de asemenea, opțiuni accesibile pentru turiști, cu tarife medii de sub 70 de euro pe noapte.

Saturn înregistrează cea mai mare scădere a tarifului mediu pe noapte, de 34,8%, de la 124 de euro la 81 de euro. Urmează Năvodari, unde reducerea ajunge la 34,3%, Mamaia, cu 33,3%, și Costinești, cu 32,9%.

În Venus și Mangalia, tarifele medii pe noapte scad cu 32,1%, în timp ce în Neptun reducerea este de 31,7%.

„Septembrie este potrivit pentru turiștii care pot călători în afara vacanței școlare și vor să controleze mai bine bugetul. Datele arată reduceri consistente în multe dintre stațiunile mari, inclusiv Mamaia, Năvodari, Costinești, Mangalia și Neptun. În același timp, cele mai multe rezervări sunt pentru sejururi scurte, ceea ce confirmă interesul pentru minivacanțe la mare”, transmit reprezentanții Travelminit.

În septembrie, 74,2% dintre rezervări sunt pentru sejururi de una până la trei nopți, o pondere apropiată de cea înregistrată în luna iunie. Sejururile cuprinse între patru și șapte nopți reprezintă 25,3% din totalul rezervărilor, în timp ce sejururile de cel puțin opt nopți au o pondere de doar 0,5%.

Rezervările analizate includ atât stațiunile mari, cât și destinațiile mai mici de pe litoral, printre care Mamaia, Năvodari, Eforie, Costinești, Neptun și Olimp.

Fondată în Cluj-Napoca, compania Travelminit este unul dintre cei mai mari jucători pe piața rezervărilor hoteliere din România din 2017.

Portofoliul Travelminit conține peste 9.000 de unități de cazare (hoteluri, pensiuni, apartamente) din România active pe platformă și aplicație și acoperă o gamă largă de cazare în toată țara (litoral, munte, destinații balneoclimaterice și orașe mari), fiind lider pe piața rezervărilor cu card de vacanță.

Din 2020, Travelminit face parte din Szallas Group, care are în portofoliu 12 platforme hoteliere în Centrul și Estul Europei (România, Ungaria, Polonia, Cehia, Croația), cu vânzări de peste 200 milioane de euro și peste 500 de angajați.

În 2022, Szallas Group (inclusiv Travelminit) a fost achiziționat de către Wirtualna Polska Holding, una dintre principalele companii de e-commerce și media din Polonia, cotată la bursă și cu sediul în Varșovia.