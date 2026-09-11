Cheltuielile pentru apărare pun presiune pe buget. Președintele Curții de Conturi a României cere responsabilitate și transparență

Creșterea investițiilor în apărare pune statele în fața unei provocări majore: găsirea unui echilibru între nevoile urgente de securitate și sustenabilitatea finanțelor publice. Președintele Curții de Conturi a României, Mirela Călugăreanu, susține că majorarea cheltuielilor trebuie însoțită de transparență și de un control atent asupra modului în care sunt folosiți banii publici.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței internaționale „Transparență și responsabilitate în cheltuielile de apărare”, organizată la București, în perioada 10-11 septembrie, de Consiliul Internațional al Auditorilor pentru NATO (IBAN) și Curtea de Conturi a României.

Președintele Curții de Conturi a subliniat că investițiile în apărare au devenit o prioritate pentru siguranța statelor, însă resursele trebuie administrate responsabil.

„Identificarea echilibrului între sustenabilitatea finanțelor publice și aceste investiții strategice, deopotrivă urgente, reprezintă una dintre marile provocări ale guvernanței economice. Instituțiile supreme de audit au datoria de a urmări cu atenție modul în care acest echilibru este atins, astfel încât disciplina bugetară să rămână un instrument al stabilității și nu un obstacol în calea securității noastre colective. Transparența și responsabilitatea publică sunt premise ale eficienței și ale încrederii cetățenilor. Recunoaștem, în același timp, cerințele legitime de confidențialitate din domeniul apărării, protecția intereselor de securitate rămânând una dintre provocările esențiale ale auditului public”, a afirmat Mirela Călugăreanu.

Cooperarea dintre Curtea de Conturi și IBAN a fost consolidată prin Memorandumul de înțelegere semnat la Cartierul General al NATO în martie 2024.

Președintele IBAN, Sebastien Lepers, a atras atenția că necesitatea controlului asupra utilizării banilor publici devine cu atât mai importantă pe măsură ce bugetele destinate apărării cresc.

„Securitatea nu poate fi sinonimă cu absența responsabilității. Prin urmare, rolul nostru, în calitate de auditori, nu este de a opune securitatea și transparența, ci de a găsi echilibrul potrivit între transparență, responsabilitate, legitimitate și confidențialitate. Într-un mediu de apărare tot mai complex, acest lucru necesită independență, discernământ și auditori capabili să înțeleagă provocările tehnologice, operaționale și strategice cu care se confruntă. În fața acestor noi provocări, trebuie să ne adaptăm auditul, fără a renunța vreodată la ceea ce îi constituie fundamentul: independența, rigoarea și responsabilitatea”, a declarat Sebastien Lepers.

Viceprim-ministrul și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a vorbit despre importanța controalelor realizate asupra cheltuielilor ministerului și despre modul în care rezultatele auditurilor pot fi folosite pentru deciziile financiare viitoare.

„Sunt interesat de fiecare dată când se desfășoară o misiune de audit la minister, pentru că rezultatele auditului reprezintă o confirmare pentru mine. Ce este de îmbunătățit, ce merge normal și ce ar trebui să meargă mai bine? Este important să înțelegem că sumele mari de bani sunt cheltuite conform legislației și să știm ce trebuie să modificăm pentru anul următor”, a afirmat Radu Miruță.

În cadrul conferinței au fost analizate auditarea cheltuielilor pentru apărare și a fondurilor comune ale NATO, performanța programelor din domeniu și rolul instituțiilor de audit în asigurarea transparenței.

Un alt subiect îl reprezintă modul în care pot fi controlate programele de apărare în condițiile modificării costurilor, termenelor de realizare și capacităților, fără a afecta cerințele legitime de confidențialitate.

Evenimentul reunește reprezentanți ai instituțiilor de audit din state membre NATO și UE, precum și din Ucraina și Republica Moldova. Participă, de asemenea, reprezentanți ai IBAN, Curții de Conturi Europene, OCDE și Inițiativei pentru Dezvoltare a INTOSAI.

Conferința are loc într-un context internațional în care cheltuielile pentru apărare sunt în creștere, iar programele de investiții devin tot mai importante, ceea ce amplifică necesitatea unui control asupra banilor publici și a unui echilibru între transparență și protejarea informațiilor clasificate.