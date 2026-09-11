Ministerul Justiției a lansat o nouă platformă pentru ONG-uri. Documentele și cererile pot fi depuse online

Ministerul Justiției a lansat Portalul Registrului Național al ONG-urilor, o platformă digitală destinată asociațiilor, fundațiilor și federațiilor. Prin noul sistem, o serie de formalități administrative pot fi realizate de la distanță, inclusiv depunerea documentelor pentru înființarea unui ONG, modificarea statutului sau a sediului și plata online a taxelor.

Noua platformă a fost lansată după finalizarea proiectului de modernizare a Registrului electronic al asociațiilor, fundațiilor și federațiilor și a registrelor asociate, inclusiv Registrul Beneficiarilor Reali.

Persoanele care vor să înființeze o asociație, fundație sau federație vor putea transmite online documentele necesare, fără să mai fie nevoie să se deplaseze pentru îndeplinirea acestor formalități.

„Prin noua platformă digitală, cetățenii și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale vor putea realiza, de la distanță, o serie de demersuri administrative care țin de înființarea și funcționarea unei asociații, fundații sau federații, fără a mai fi necesară deplasarea pentru îndeplinirea unor formalități în acest scop”, a transmis Ministerul Justiției.

Pentru organizațiile deja existente, reprezentanții acestora vor putea solicita online modificări referitoare la actul constitutiv, statut sau sediu, precum și alte operațiuni administrative.

Portalul permite și solicitarea de date și informații din Registrul Național al ONG-urilor. Tot prin intermediul platformei pot fi depuse formularele și documentele necesare și pot fi achitate online taxele aferente cererilor.

O altă facilitate este posibilitatea de a urmări în timp real stadiul soluționării unei solicitări.

„În acest fel, o serie de proceduri care presupuneau timp și deplasări pot fi realizate acum de la distanță, într-un mod mai simplu și mai accesibil. Digitalizarea înseamnă, în primul rând, timp câștigat pentru oameni. Prin dezvoltarea acestor servicii în mediul online, Ministerul Justiției își propune să simplifice interacțiunea cetățenilor și a organizațiilor cu administrația publică și cu instanțele, să reducă timpul alocat procedurilor și să ofere acces mai rapid la serviciile și informațiile de care aceștia au nevoie”, arată Ministerul Justiției.

Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și face parte din procesul de digitalizare a serviciilor publice.

Potrivit Ministerului Justiției, obiectivul este simplificarea procedurilor care privesc ONG-urile și creșterea transparenței și accesibilității serviciilor oferite cetățenilor și organizațiilor.