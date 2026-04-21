“Deși obiectul analizei este același, consecințele inspecțiilor sunt diferite. În cadrul controalelor ANAF, cel „sancționat” este sponsorul persoană juridică, prin faptul că nu i se recunoaște facilitatea fiscală a sponsorizării. Consecința este supunerea acestuia la plata unui impozit pe profit suplimentar, la care se adaugă dobânzi și penalități”, susține avocata Luisiana Dobrinescu, Partener, Dobrinescu Dobrev SCA.

Totodată, potrivit acesteia, în urma controalelor efectuate de Ministerul Finanțelor se poate constata că o asociație sau fundație nu a utilizat corespunzător fondurile primite, situație care poate duce la obligarea acesteia de a restitui sumele redirecționate către bugetul de stat, la care se adaugă dobânzi de întârziere.

Luisiana Dobrinescu a semnalat trei probleme majore în abordarea organelor de inspecție fiscală în cazul organizațiilor neguvernamentale.

Prima problemă vizează aplicarea eronată a conceptului de persoane afiliate în situațiile în care ONG-urile au fondatori sau membri în consiliul director care fac parte și din companii ce realizează sponsorizări. Într-un exemplu, beneficiul fiscal al unei sponsorizări a fost anulat deoarece directoarea financiară a companiei sponsorizatoare făcea parte din conducerea ONG-ului.

A doua problemă se referă la interpretarea greșită a trasabilității banilor proveniți din sponsorizări. Deși fondurile intră într-un disponibil global al organizației și nu pot fi individualizate, inspectorii solicită frecvent justificarea exactă a utilizării fiecărei sume primite de la un anumit sponsor.

A treia situație semnalată constă în refuzul facilității fiscale pentru sponsorizări în cazurile în care ONG-ul nu a cheltuit integral sumele primite, ceea ce, în opinia specialiștilor, reprezintă o interpretare discutabilă a legislației fiscale.

“În primul rând, trebuie să poată prezenta acte doveditoare pentru fiecare caz căruia i-a alocat fonduri: de la contract de susținere financiară, la documente care să ateste cauza finanțată (studii, tratament medical etc.) și, cel mai important, dovada plății. Plățile cash ridică din start semne de întrebare suplimentare”, afirmă Luisiana Dobrinescu.

Dintre documentele analizate, o importanță deosebită o au contractele de sprijin financiar, întrucât organele de inspecție fiscală susțin frecvent că acestea nu sunt suficient de clare.

În al doilea rând, reprezentanta Dobrinescu Dobrev SCA arată că este necesară o evaluare atentă a riscului ca autoritățile să considere că între sponsor și asociație sau fundație există un control direct, prin administratori, membri ai consiliului director sau salariați aflați în funcții de conducere. De asemenea, există riscul ca sponsorul să fie considerat capabil să influențeze modul în care sunt gestionate disponibilitățile financiare ale organizației.

În urma acestor controale, ANAF poate reclasifica din punct de vedere fiscal anumite sume primite ca sponsorizări, transformându-le în venituri impozabile. Un exemplu în acest sens este cel al unui after-school organizat sub formă de asociație, căruia i-a fost stabilit impozit pe profit pentru sumele primite lunar de la părinți, autoritatea fiscală considerând că acestea reprezintă, de fapt, contravaloarea unor servicii și nu sponsorizări reale.