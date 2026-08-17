ANAF acordă o bonificație firmelor care și-au plătit taxele la timp. Procedura oficială stabilește cine primește facilitatea

ANAF va acorda o bonificație de 3% firmelor care și-au achitat la termen taxele și impozitele aferente anului 2025, potrivit procedurii publicate luni în Monitorul Oficial. Ministerul Finanțelor a aprobat, prin Ordinul nr. 987/2026, mecanismul prin care Fiscul verifică eligibilitatea și emite deciziile pentru contribuabili. Facilitatea vizează atât plătitorii de impozit pe profit, cât și microîntreprinderile care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația fiscală.

ANAF stabilește din oficiu dacă firmele îndeplinesc condițiile necesare pentru acordarea facilității, fără ca procedura să prevadă o solicitare individuală din partea fiecărui contribuabil eligibil. Mecanismul aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 987/2026 se aplică plătitorilor de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut la articolul 41 din Codul fiscal, precum și contribuabililor care achită impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Bonificația reprezintă 3% din impozitul pe profit anual și/sau din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului fiscal 2025 ori anului fiscal modificat care începe în 2025, după situația fiecărui contribuabil.

Momentul în care Fiscul face verificarea diferă în funcție de categoria în care se încadrează firma. Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, verificarea are loc după expirarea termenului legal pentru depunerea declarației privind impozitul pe profit anual aferent anului fiscal 2025 sau anului fiscal modificat început în 2025.

În cazul microîntreprinderilor, verificarea se realizează după expirarea termenului pentru depunerea declarației privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV din 2025.

Acordarea bonificației de 3% este condiționată de respectarea cumulativă a cerințelor fiscale stabilite prin procedură, astfel încât facilitatea să ajungă la contribuabilii care și-au îndeplinit obligațiile pentru perioada vizată.

Prima condiție este ca firma să aibă depuse toate declarațiile corespunzătoare vectorului fiscal. Cerința este considerată îndeplinită inclusiv atunci când, pentru anumite perioade în care declarațiile fiscale nu au fost depuse, obligațiile au fost stabilite prin decizie de organul fiscal.

Contribuabilul trebuie, de asemenea, să fi stins integral și în termenele stabilite de lege impozitul pe profit anual sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului 2025 ori anului fiscal modificat început în 2025.

O altă condiție privește situația datoriilor către buget. La termenul legal de depunere a declarațiilor relevante, firma nu trebuie să înregistreze alte obligații fiscale restante sau creanțe bugetare restante individualizate prin titluri executorii și aflate în evidența organului fiscal central în vederea recuperării.

Noțiunea de obligație bugetară restantă este cea reglementată de articolul 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Pentru firmele plătitoare de impozit pe profit care au redirecționat, în condițiile legii, anumite sume din impozitul anual, calculul bonificației se face fără aceste valori. Astfel, procentul de 3% nu se aplică sumelor care au fost deja redirecționate potrivit mecanismelor fiscale în vigoare.

După verificarea condițiilor, compartimentul de specialitate al Fiscului întocmește decizia de acordare a bonificației în două exemplare. Documentul este avizat de șeful compartimentului și aprobat de conducătorul organului fiscal.

Decizia aprobată este comunicată contribuabilului de către organul fiscal central competent, în timp ce al doilea exemplar este păstrat în dosarul fiscal al firmei.

Baza asupra căreia se aplică procentul de 3% este stabilită în funcție de regimul fiscal al contribuabilului și de eventualele schimbări produse pe parcursul anului 2025.

Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificația se calculează asupra impozitului pe profit anual sau asupra impozitului declarat de persoana juridică responsabilă în cazul unui grup fiscal, după scăderea sumelor redirecționate în condițiile legii.

În cazul microîntreprinderilor, procentul se aplică impozitului datorat pentru întregul an fiscal, calculat prin însumarea impozitelor pe veniturile microîntreprinderilor datorate trimestrial.

Pentru microîntreprinderile care au devenit plătitoare de impozit pe profit în cursul anului 2025, calculul ia în considerare atât impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, cât și impozitul pe profit anual, determinate potrivit regulilor aplicabile fiecărei perioade.

Procedura acoperă și situația contribuabililor care datorează impozitul minim pe cifra de afaceri. Dacă acesta este datorat la finalul anului fiscal 2025 sau al anului fiscal modificat început în 2025, conform articolului 18¹ din Codul fiscal, bonificația se raportează la impozitul pe profit stabilit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Sumele rezultate din aplicarea bonificației nu sunt restituite automat contribuabililor, ci sunt folosite pentru stingerea altor obligații fiscale prin mecanismul compensării prevăzut de Codul de procedură fiscală.

Concret, valorile care fac obiectul facilității sunt utilizate pentru compensarea obligațiilor fiscale ale contribuabilului, în conformitate cu articolul 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Există însă o excepție pentru sumele în cazul cărora se apropie împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea. Dacă acestea nu au fost anterior compensate cu alte obligații bugetare, pot fi restituite în condițiile articolului 168 din Codul de procedură fiscală, raportat la termenul de prescripție prevăzut de articolul 219.

Bonificația acordată inițial nu este definitivă în situația în care datele fiscale pe baza cărora a fost calculată se modifică ulterior, iar procedura stabilește modul în care ANAF trebuie să recalculeze sau să retragă facilitatea.

Regulile se aplică atunci când, după emiterea deciziei, contribuabilul depune declarații rectificative privind impozitul pe profit anual sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent perioadei vizate. Același mecanism intervine dacă, în urma unui control fiscal, firmei îi este comunicată o decizie de impunere prin care sunt stabilite diferențe de impozit.

Dacă declarația rectificativă sau decizia de impunere determină diminuarea obligației fiscale, compartimentul de specialitate verifică evidența fiscală și recalculează corespunzător bonificația. Valoarea acordată inițial este redusă, se emite o nouă decizie, iar diferența dintre suma inițială și cea rezultată după verificare este adăugată în evidența fiscală.

Dacă rectificarea sau decizia de impunere conduce la suplimentarea obligației fiscale cu mai mult de 3%, bonificația acordată inițial este anulată. Aceeași măsură se aplică atunci când, în urma unei declarații rectificative, contribuabilul nu mai înregistrează obligația fiscală pentru care fusese acordată facilitatea. În aceste situații, Fiscul emite o nouă decizie și înscrie în evidența fiscală valoarea bonificației acordate anterior.

Ordinul de ministru 987/2026 se poate consulta mai jos: