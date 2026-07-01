Ministerul Finanțelor pregătește un nou Registru de evidență fiscală. Companiile vor avea două variante de completare

Ministerul Finanțelor a pus în consultare un ordin prin care actualizează modelul Registrului de evidență fiscală utilizat de contribuabilii plătitori de impozit pe profit. Documentul stabilește un nou format al registrului și permite completarea acestuia atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Modificările urmăresc simplificarea obligațiilor administrative și adaptarea procedurilor fiscale la procesul de digitalizare. Măsura nu schimbă regulile privind calculul impozitului pe profit.

Ministerul Finanțelor propune modificarea cadrului legislativ privind Registrul de evidență fiscală, document utilizat de contribuabilii care plătesc impozit pe profit pentru înregistrarea informațiilor ce stau la baza determinării rezultatului fiscal și a calculului obligațiilor fiscale datorate.

Potrivit proiectului de ordin, noul model al Registrului de evidență fiscală va putea fi utilizat atât în format scris, cât și în format electronic. Actualizarea vizează structura și conținutul documentului, astfel încât acesta să fie mai ușor de completat și adaptat modului actual de organizare a activității companiilor.

În prezentarea măsurii, autoritățile susțin că modificările urmăresc eliminarea unor proceduri considerate depășite și reducerea sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri.

„Actualizăm o regulă veche de peste 20 de ani și o aducem într-o formă mai clară, mai simplă și mai apropiată de modul în care funcționează astăzi companiile. Registrul de evidență fiscală este un instrument tehnic important pentru calculul impozitului pe profit, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să rămână blocat în proceduri rigide sau în formate depășite. Permiterea completării registrului și în format electronic reduce birocrația, costurile administrative și timpul pierdut de contribuabili cu obligații de conformare. Mediul de afaceri are nevoie de reguli clare, formulare mai ușor de aplicat și mai puțină ambiguitate în relația cu administrația fiscală. Digitalizarea nu trebuie să rămână un concept abstract, ci trebuie să se vadă în proceduri concrete, în documente mai simple și în interacțiuni mai firești cu statul”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit vor continua să utilizeze Registrul de evidență fiscală pentru înscrierea informațiilor care au stat la baza determinării rezultatului fiscal, indiferent dacă acesta este pozitiv sau negativ, precum și pentru calculul impozitului pe profit declarat.

Conform proiectului de ordin, datele vor fi înregistrate în ordine cronologică, astfel încât toate operațiunile relevante pentru determinarea rezultatului fiscal să poată fi identificate și verificate cu mai multă ușurință în cadrul activităților de administrare fiscală.

Registrul va fi completat trimestrial și/sau anual, în funcție de obligațiile fiscale ale contribuabilului, precum și pentru orice altă perioadă impozabilă, atunci când legislația impune acest lucru.

Ministerul Finanțelor precizează că modificările au caracter exclusiv tehnic și administrativ. Noul ordin nu schimbă modul de calcul al impozitului pe profit, ci urmărește simplificarea evidenței fiscale și organizarea informațiilor într-un format mai clar, adaptat atât contribuabililor, cât și cerințelor administrației fiscale.