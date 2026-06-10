Ministerul Finanțelor pregătește reguli noi pentru companii. Registrul de evidență fiscală va fi modificat semnificativ

Ministerul Finanțelor pregătește modificări importante privind Registrul de evidență fiscală, prin eliminarea mai multor obligații birocratice care există în prezent în legislație.

Potrivit unui proiect de ordin de ministru, plătitorii de impozit pe profit vor continua să fie obligați să țină Registrul de evidență fiscală folosind modelul actual, însă vor dispărea prevederile referitoare la achiziționarea registrului tipărit de la Imprimeria Națională și la necesitatea obținerii unei derogări de la administrațiile fiscale pentru utilizarea formatului electronic.

Modificările propuse urmăresc alinierea cadrului legal la practica deja existentă în mediul de afaceri. În prezent, numeroase firme utilizează programe de contabilitate care generează automat Registrul de evidență fiscală în format electronic, fără a mai fi nevoie de completarea și păstrarea acestuia pe suport de hârtie.

Proiectul prevede și eliminarea unor obligații care vizau microîntreprinderile și firmele nou-înființate. Astfel, nu se vor mai regăsi în legislație prevederile care obligau microîntreprinderile să achiziționeze Registrul de evidență fiscală în termen de 30 de zile de la momentul în care deveneau plătitoare de impozit pe profit. De asemenea, va fi eliminată și obligația noilor firme de a cumpăra registrul în termen de 30 de zile de la înființare.

Odată cu intrarea în vigoare a noului ordin, actualul Ordin al ministrului finanțelor nr. 870/2005 va fi abrogat.

Potrivit proiectului de act normativ, contribuabilii care sunt plătitori de impozit pe profit vor continua să aibă obligația întocmirii Registrului de evidență fiscală. Modelul și conținutul registrului vor fi cele prevăzute în anexa noului ordin.

În registru vor fi înscrise, în ordine cronologică, toate informațiile care au stat la baza determinării rezultatului fiscal, fie pozitiv, fie negativ, precum și a calculului impozitului pe profit declarat prin declarațiile fiscale aferente.

Documentul va trebui completat trimestrial și/sau anual, precum și pentru orice altă perioadă impozabilă, după caz. Scopul este ca registrul să permită identificarea și verificarea operațiunilor care au stat la baza stabilirii rezultatului fiscal și a calculării impozitului pe profit.

Proiectul stabilește în mod explicit că Registrul de evidență fiscală poate fi ținut atât în formă scrisă, cât și în format electronic. Indiferent de modalitatea aleasă, contribuabilii înregistrați ca plătitori de impozit pe profit trebuie să respecte modelul și conținutul registrului prevăzute în anexă.

Prin aceste schimbări, Ministerul Finanțelor elimină mai multe formalități administrative considerate depășite, menținând însă obligația de evidență fiscală și cerințele privind conținutul registrului necesar pentru calculul și verificarea impozitului pe profit.