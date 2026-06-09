Schimbări impuse de UE: Meta și disputa privind WhatsApp. La ce să se aștepte utilizatorii

Comisia Europeană a dispus ca Meta Platforms să permită revenirea gratuită a chatboturilor rivale bazate pe inteligență artificială pe WhatsApp, în contextul unei anchete antitrust aflate în desfășurare.

Autoritățile europene analizează dacă societatea a restricționat accesul concurenților prin modul în care a gestionat platforma de mesagerie. Măsura provizorie vizează deschiderea accesului pentru servicii precum cele dezvoltate de OpenAI. Decizia este legată de suspiciuni privind posibile practici de excludere a competiției din ecosistemul WhatsApp.

Cazul a fost determinat de plângeri venite din partea The Interaction Company din California, dezvoltatorul asistentului de inteligență artificială Poke.com, a startup-ului francez Agentik și a unui competitor din Spania.

Aceste sesizări au determinat Comisia Europeană să deschidă o investigație în luna decembrie. Ulterior, autoritatea de concurență a formulat acuzații împotriva Meta după doar două luni. În luna aprilie au fost adăugate noi elemente ale anchetei, după ce compania a introdus taxe pentru acces.

Comisarul european pentru concurență, Teresa Ribera, a susținut că nivelul taxelor impuse de Meta ar fi făcut imposibilă funcționarea economică a rivalilor. Ea a indicat că justificările companiei nu au reușit să răspundă preocupărilor ridicate de autorități.

„Se pare că Meta se așteaptă să valorifice vasta acoperire și probabila dominație a WhatsApp în beneficiul propriului asistent de inteligență artificială și pentru a exclude rivalii”, a declarat ea într-o conferință de presă.

„Acum este un moment critic. Piețele de inteligență artificială se dezvoltă excepțional de rapid, iar sistemele de inteligență artificială sunt așteptate să devină o modalitate importantă pentru consumatorii din întreaga Europă de a accesa și utiliza inteligența artificială”, a mai spus Ribera.

Meta a criticat decizia Comisiei Europene și a susținut că măsura favorizează marile companii tehnologice. „Comisia Europeană a decis că OpenAI și unele dintre cele mai mari companii din lume pot utiliza gratuit produsul plătit WhatsApp Business”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei. „Aceasta este o depășire a limitelor de reglementare subvenționată de numeroasele companii europene care plătesc. Vom face apel.”

Compania a interzis în octombrie accesul serviciilor rivale la interfața de programare WhatsApp for Business, dar ulterior a permis din nou conectarea contra cost în luna martie. Conform deciziei provizorii, Meta este obligată să restabilească accesul rivalilor la API-ul WhatsApp for Business în aceleași condiții aplicate anterior lunii octombrie.

Termenul stabilit pentru implementare este de cinci zile lucrătoare. Măsura va rămâne valabilă pe durata anchetei sau cel târziu până în iunie 2029. Autoritățile europene continuă analiza privind posibile încălcări ale normelor de concurență.

Dacă se va constata încălcarea regulilor antitrust, Meta riscă o amendă de până la 10% din cifra de afaceri globală anuală. Procedura rămâne deschisă, iar evaluarea autorităților europene vizează modul în care accesul la platforma WhatsApp este gestionat în raport cu competitorii din zona inteligenței artificiale.