Ce se pregătește în culisele economiei chineze: restricțiile care pot redesena piața globală

China își redefinește politica economică, trecând de la modelul bazat pe atragerea investițiilor străine și transferul de tehnologie către un cadru mai restrictiv, orientat spre control intern.

Mai exact, autoritățile de la Beijing introduc măsuri prin care încearcă să limiteze exportul de tehnologii considerate strategice și să reducă dependența de companiile externe. Schimbarea de direcție este descrisă de presa internațională, inclusiv Il Post, ca parte a unei repoziționări economice mai ample. Accentul se mută treptat de la creștere accelerată la securitate națională și competiție globală.

Noile reglementări reflectă o repoziționare a statului chinez față de circulația tehnologiilor și a capitalului. În ultimele săptămâni au fost adoptate legi și măsuri menite să limiteze plecarea companiilor și a inovațiilor către alte piețe. Autoritățile justifică aceste intervenții prin necesitatea de a răspunde presiunilor externe și schimbărilor din mediul global. În același timp, accentul este pus pe consolidarea controlului asupra sectoarelor considerate sensibile.

Cele mai recente decizii vizează companiile chineze care intenționează să investească în străinătate sau să își relocheze activitatea. Noile reguli sunt prezentate oficial ca măsuri legate de securitatea națională, invocând „riscul geopolitic” și intensificarea „concurenței internaționale”. Statul își extinde astfel capacitatea de supraveghere asupra fluxurilor de capital și tehnologie. Impactul direct vizează mai ales domeniile considerate strategice, unde controlul devine mai strict.

Un exemplu recent invocat în spațiul public este compania de inteligență artificială Manus, fondată în China și mutată ulterior în Singapore. Deși a păstrat o bază importantă de utilizatori în China, compania a intrat în atenția autorităților după ce a fost implicată într-o tranzacție internațională majoră.

Achiziția de către Meta, evaluată la 2 miliarde de dolari, a fost blocată de autoritățile chineze pe motiv de încălcare a regulilor privind investițiile externe. Oficialii au argumentat că o firmă dintr-un sector strategic nu poate fi preluată de o companie americană.

Noile reglementări oferă statului instrumente suplimentare pentru a analiza și aproba mutarea companiilor în afara Chinei. Sunt vizate inclusiv colaborările cu firme străine sau deschiderea de unități de producție în alte țări. Autoritățile își rezervă dreptul de a interveni atunci când consideră că există riscuri pentru interesele naționale. Această abordare consolidează controlul asupra fluxurilor tehnologice și industriale.

Măsuri de acest tip nu sunt exclusiv specifice Chinei, fiind regăsite și în alte economii majore. Statele Unite au restricționat exportul anumitor microcipuri către China, iar Uniunea Europeană a adoptat politici similare de protecție industrială. În Italia există mecanismul cunoscut drept „puterea de aur”, care permite intervenția statului în tranzacții strategice. Diferența constă în amploarea și aplicarea mai largă a reglementărilor chineze.

În ultimele decenii, China a devenit un centru major pentru lanțurile globale de aprovizionare. Companii precum Volkswagen sau Apple au dezvoltat acolo capacități de producție și rețele de furnizori. Această integrare a generat atât avantaje economice, cât și transfer de cunoștințe și tehnologii către industria locală. Conform cărții jurnalistului Patrick McGee, „Apple in China”, compania americană ar fi instruit direct sau indirect aproximativ 28 de milioane de lucrători chinezi.

Noile politici includ și mecanisme de verificare a companiilor străine care reduc colaborarea cu furnizorii chinezi. Sunt vizate situațiile în care firmele adoptă politici considerate discriminatorii față de producătorii locali. Un exemplu invocat este cel al companiilor din industria textilă care au renunțat la lanțuri de aprovizionare din China din cauza legăturilor cu bumbacul din Xinjiang. Autoritățile extind astfel sfera de aplicare a regulilor asupra relațiilor comerciale internaționale.