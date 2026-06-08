Companiile de top transformă numerarul de două ori mai repede. Capitalul de lucru devine arma decisivă pentru creștere

Capitalul de lucru a devenit unul dintre cei mai importanți indicatori ai performanței financiare pentru companiile cu venituri între 100 de milioane și 1 miliard de dolari, potrivit unei analize. Studiul, bazat pe date colectate timp de trei ani de la 3.627 de directori financiari și trezorieri din 23 de țări, arată diferențe semnificative între companiile de top și cele cu rezultate slabe. În 2025, liderii au reușit să transforme investițiile în lichidități aproape de două ori mai rapid decât firmele aflate la coada clasamentului. Decalajul continuă să se adâncească, pe fondul utilizării mai eficiente a finanțării, tehnologiei și relațiilor cu furnizorii.

Potrivit datelor analizate de Pymnts, cele mai performante companii reușesc să transforme mult mai rapid investițiile în numerar disponibil, obținând astfel un avantaj competitiv semnificativ.

Autorii raportului subliniază că „directorii financiari de top eliberează numerar în jumătate din timp, iar avantajul se mărește”. Ciclul de conversie a numerarului, indicator care măsoară perioada necesară pentru transformarea investițiilor în încasări, a ajuns în 2025 la 24,2 zile pentru firmele cu cele mai bune rezultate. În cazul companiilor cu cele mai slabe performanțe, aceeași operațiune necesită 44,4 zile.

Diferența de aproximativ 20 de zile reprezintă capital disponibil pentru investiții, reducerea datoriilor, achiziții sau dezvoltare operațională. Conform sursei citate, acest avantaj se acumulează de la un trimestru la altul și permite finanțarea creșterii din surse proprii, fără apelarea constantă la împrumuturi.

Analiza relevă și diferențe importante între industrii. Domeniile media și tehnologie înregistrează cel mai rapid ciclu de conversie a numerarului, de 19,7 zile, fiind urmate de agricultură și retail. La polul opus se află industria prelucrătoare, unde ciclul ajunge la 70,7 zile. În același timp, sectorul medical a înregistrat una dintre cele mai consistente îmbunătățiri în ultimii trei ani.

Datele prezentate arată că diferența dintre companiile de top și cele aflate în dificultate nu este determinată doar de accesul la finanțare, ci mai ales de modul în care aceasta este utilizată.

În rândul companiilor cu cele mai bune performanțe, 80% dintre directorii financiari afirmă că folosesc soluțiile de finanțare pentru proiecte de creștere planificate. În schimb, doar 3% spun că apelează la acestea pentru a acoperi situații neprevăzute.

Situația este aproape inversă în cazul firmelor aflate la coada clasamentului. Aproximativ 67% utilizează instrumentele de finanțare pentru urgențe operaționale, în timp ce doar 2% le folosesc pentru extindere și dezvoltare.

Indicator Companii de top Companii cu performanțe slabe Folosesc capitalul de lucru pentru creștere 80% 2% Folosesc capitalul de lucru pentru urgențe 3% 67% Ciclul de conversie a numerarului 24,2 zile 44,4 zile Păstrează aceeași bază de furnizori un an întreg 25% 8%

„Cei mai buni directori financiari se împrumută pentru a crește. Restul se împrumută pentru a supraviețui”, arată concluzia centrală a raportului PYMNTS Intelligence.

Autorii studiului remarcă faptul că firmele performante preferă finanțarea planificată și structurată. Acestea utilizează mai frecvent împrumuturi dedicate capitalului de lucru, carduri corporative și facilități de credit oferite de instituții nebancare. În schimb, companiile cu rezultate slabe recurg mai des la descoperiri de cont și alte soluții pe termen scurt, utilizate pentru acoperirea unor deficite imediate de lichiditate.

Raportul evidențiază că relația cu furnizorii reprezintă unul dintre factorii care influențează cel mai puternic eficiența financiară a unei organizații.

În medie, companiile analizate au integrat în sistemele proprii de comenzi și plăți aproximativ 45% dintre furnizori. Cu toate acestea, nivelul de integrare diferă semnificativ în funcție de industrie și de performanța financiară.

Companiile aflate în top au o probabilitate de peste trei ori mai mare să își păstreze aceeași rețea de furnizori pe parcursul unui an. Aproximativ 25% dintre acestea au menținut integral baza de furnizori, comparativ cu doar 8% dintre firmele cu performanțe reduse.

Datele raportului mai arată și o legătură directă între complexitatea lanțului de aprovizionare și viteza circulației numerarului. Companiile care lucrează cu mai puțin de 50 de furnizori activi înregistrează un ciclu de conversie de aproximativ 23 de zile. Pentru firmele care colaborează cu peste 100 de furnizori, perioada crește la aproape 49 de zile.

În plus, organizațiile performante utilizează instrumentele de plată într-un mod mai sofisticat. Acestea sunt de aproximativ cinci ori mai predispuse să folosească cardurile virtuale și ca instrumente de finanțare, nu doar ca simple metode de plată.

Utilizarea inteligenței artificiale în funcțiile financiare a trecut din faza experimentală în cea operațională, potrivit autorilor studiului.

Șapte din zece companii participante la studiu utilizează deja inteligența artificială pentru îmbunătățirea eficienței financiare și pentru optimizarea capitalului de lucru. Totodată, 61% dintre organizațiile care folosesc aceste tehnologii declară că le integrează și în procesele de strategie și planificare.

Datele arată că Europa și America Latină conduc în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale pentru prognoze financiare, modelarea scenariilor și automatizarea proceselor. În Europa, 65% dintre companiile analizate folosesc deja aceste soluții pentru eficientizarea activităților financiare.

Autorii atrag însă atenția că adoptarea pe scară largă a inteligenței artificiale nu s-a tradus încă automat în cicluri de numerar mai scurte. Autorii raportului explică faptul că multe dintre companiile care implementează primele aceste tehnologii sunt organizații mari și complexe, care operează în mod natural cu cicluri financiare mai lungi.

Unul dintre cele mai importante semnale de alarmă evidențiate de raport vizează impactul întârzierilor la încasarea facturilor de la clienții business.

Potrivit datelor centralizate de autori, o companie în creștere pierde în medie aproximativ 4,1% din venituri din cauza întârzierilor la plată. În cazul unor organizații cu afaceri de sute de milioane de dolari, pierderile se pot ridica la zeci de milioane de dolari anual.

În paralel, utilizarea disciplinată a soluțiilor externe de finanțare și optimizare a capitalului de lucru poate genera beneficii de aproximativ 4,5% din venituri, inclusiv prin reduceri obținute pentru plățile efectuate înainte de termen.

Raportul mai arată că firmele cu performanțe reduse întâmpină mai frecvent obstacole în accesarea acestor soluții. Procedurile complexe și criteriile stricte de eligibilitate sunt menționate mult mai des de companiile aflate în partea inferioară a clasamentului.