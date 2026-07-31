Record pentru iPhone, presiuni pentru Apple: problema care vine din lanțul de aprovizionare

Apple a anunțat că vânzările din al treilea trimestru fiscal, încheiat la 27 iunie, au crescut cu 16,4%, ajungând la 109,42 miliarde de dolari. Rezultatele au depășit estimările analiștilor, însă compania a transmis că ritmul de creștere anticipat pentru trimestrul următor va fi mai redus decât prognozele Wall Street, pe fondul dificultăților de aprovizionare cu componente.

Producătorul iPhone a precizat că obținerea pieselor necesare pentru livrarea produselor a devenit mai dificilă, iar perspectiva mai prudentă a determinat scăderea acțiunilor Apple cu 5,5% în tranzacțiile de după închiderea bursei.

Industria tehnologică se confruntă cu probleme similare, în special în ceea ce privește componentele avansate, precum procesoarele și memoria de ultimă generație. Reprezentanții Apple au explicat că provocările actuale țin mai degrabă de capacitatea de furnizare decât de nivelul cererii.

„Observăm în prezent niște constrângeri de aprovizionare foarte semnificative, cu o flexibilitate limitată în lanțul de aprovizionare pentru a le remedia”, a declarat directorul executiv Tim Cook în timpul apelului, adăugând că Apple „evaluează toate opțiunile” pentru furnizori alternativi de cipuri de memorie.

Directorul financiar Kevan Parekh a declarat analiștilor că Apple estimează pentru trimestrul care se încheie în septembrie o creștere a veniturilor cuprinsă între 9% și 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. Estimarea este sub așteptarea Wall Street, care indica o creștere de 12%, potrivit datelor LSEG.

Parekh a precizat că veniturile generate de iPhone ar urma să crească cu aproximativ 15%, în timp ce analiștii anticipau o creștere de 17,6%. Compania estimează, de asemenea, marje de profit brut cuprinse între 47% și 48%.

Într-un interviu acordat Reuters, Tim Cook a explicat că principala limitare a ofertei din trimestrul fiscal încheiat recent a fost lipsa la nivelul industriei a tehnologiilor avansate necesare pentru fabricarea cipurilor de siliciu utilizate de Apple în dispozitivele sale.

Problemele au fost resimțite în special la gama Mac, unde vânzările au crescut cu 29%, susținute de modelele MacBook Neo entry-level și MacBook Pro de top, chiar dacă prețurile au fost majorate.

„Dacă ne uităm la cauzele profunde din spatele acestor lucruri, este că avem un ciclu de produs incredibil de puternic, peste așteptările noastre, iar lanțul de aprovizionare (al producătorilor de cipuri avansate) are fundamental mai puțină flexibilitate pentru a satisface nivelurile ridicate ale cererii”, a declarat Cook pentru Reuters.

Apple a revenit recent pe primul loc în clasamentul celor mai valoroase companii din lume, după ce a depășit Nvidia. Acțiunile companiei au crescut cu peste 22% de la începutul anului.

Rezultatele publicate pentru trimestrul al treilea au depășit în mare parte estimările pieței. Totuși, evoluția segmentului de servicii a ridicat semne de întrebare în rândul unor investitori, mai ales în contextul unor posibile creșteri de preț pentru viitoarele modele iPhone.

Vânzările trimestriale de 109,42 miliarde de dolari au depășit estimarea medie a analiștilor, care indicau o creștere de 15,5%. Cererea pentru iPhone și MacBook a contribuit la această evoluție, într-o perioadă în care prețurile produselor electronice de consum au crescut.

Profitul pe acțiune a fost de 2,02 dolari, dintre care 11 cenți au provenit din rambursări de tarife acordate de guvernul Statelor Unite. Fără acest impact, rezultatul a rămas peste estimarea Wall Street de 1,89 dolari pe acțiune.

Veniturile din iPhone au crescut cu 21,7%, până la 54,25 miliarde de dolari, peste estimarea de 53,86 miliarde de dolari. Acesta a fost cel mai bun rezultat obținut de Apple pentru vânzările iPhone într-un al treilea trimestru, perioadă în care de obicei cererea încetinește înaintea lansărilor de toamnă.

În acest an, consumatorii au cumpărat mai multe iPhone-uri după ce criza globală a cipurilor de memorie a determinat Apple să majoreze prețurile pentru Mac-uri și iPad-uri. Până acum, compania nu a aplicat aceeași strategie pentru iPhone, însă analiștii estimează tot mai mult o posibilă creștere a prețurilor în apropierea evenimentului de lansare din septembrie.

Bob O’Donnell, analist șef la TECHnalysis Research, a declarat că investitorii ar putea analiza dacă nivelul ridicat al vânzărilor reflectă o cerere temporară.

„Cred că este posibil ca oamenii să continue să cumpere telefoanele existente, din cauza creșterilor de prețuri”, a spus el. „Marea întrebare este ce se va întâmpla cu Mac-urile în acest trimestru, când noile prețuri vor fi complet valabile?”

Marjele brute ale Apple au fost de 50,1%. Rambursările tarifare au contribuit cu două puncte procentuale la acest rezultat, iar fără acest efect marjele au fost de 48,1%, apropiate de nivelul estimat de companie și peste prognoza analiștilor de 47,92%.

Vânzările de Mac au crescut cu 28,7%, ajungând la 10,35 miliarde de dolari, peste estimările de 8,74 miliarde de dolari. În schimb, vânzările de iPad au scăzut cu 5,9%, până la 6,19 miliarde de dolari, sub așteptările de 6,92 miliarde de dolari.

Tim Cook a atribuit declinul iPad unei „comparații dificile” cu lansarea de anul trecut a modelului iPad A16 la preț redus. Veniturile Apple din China au crescut cu 22,4%, până la 18,82 miliarde de dolari, însă au rămas sub estimarea de 19,67 miliarde de dolari formulată de șase analiști consultați de Visible Alpha.

Segmentul de servicii, a doua cea mai importantă sursă de venituri pentru Apple, a raportat o creștere de 12,1%, până la 30,74 miliarde de dolari. Rezultatul a fost sub estimările de 31,22 miliarde de dolari. Analistul Gil Luria de la DA Davidson a declarat că ritmul de creștere al serviciilor încetinește.

„Investitorii sunt îngrijorați că, dacă serviciile decelerează în timp ce iPhone crește cu peste 20%, acest lucru ar putea încetini și mai mult, pe măsură ce vânzările de iPhone revin la normal”, a spus el.

Kevan Parekh a precizat că veniturile App Store provenite din jocurile mobile sunt afectate de presiuni suplimentare. Uniunea Europeană a solicitat companiei Apple să permită magazine alternative de aplicații pe iPhone, iar disputa din Statele Unite cu producătorul jocului „Fortnite”, Epic Games, a permis utilizatorilor să efectueze plăți în afara sistemului de plată al Apple.

„Am observat unele dificultăți în domeniul jocurilor mobile și, de asemenea, nu uitați că am făcut și unele modificări modelului de afaceri al App Store în anumite țări”, a spus Parekh, adăugând că decizia privind excluderea legăturilor Epic Games US continuă să aibă importanță.

Apple a introdus la începutul acestui an, cu ajutorul Google, o versiune actualizată a asistentului Siri, care include noi funcții de inteligență artificială. Tim Cook a declarat că utilizatorii interesați de funcții suplimentare ar putea avea opțiuni de plată pentru servicii extinse. „Vom avea un fel de posibilități de upgrade pentru iCloud Plus, unde oamenii pot cumpăra pachetul suplimentar”, a spus el.