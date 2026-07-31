INS vine cu cifrele finale despre firmele din România. Doar 9,3% au investit în inovare

INS a publicat, vineri, datele definitive privind inovarea în întreprinderile din mediul de afaceri pentru perioada 2022-2024. Potrivit statisticii oficiale, doar 9,3% dintre firme au desfășurat activități inovatoare, însă acestea au generat peste un sfert din cifra de afaceri totală a companiilor din România. Cercetarea evidențiază diferențe importante între sectoarele economice, dimensiunea companiilor și regiunile țării.

Datele publicate de INS arată că, în perioada 2022-2024, din totalul celor 26.572 de întreprinderi analizate, 2.472 au desfășurat activități inovatoare, ceea ce reprezintă 9,3% din total. Comparativ cu intervalul 2020-2022, ponderea acestora a crescut cu 0,5 puncte procentuale.

Dintre întreprinderile inovatoare, 2.387 au fost considerate inovatori de succes, după ce au implementat cel puțin o inovație de produs și/sau de proces de afaceri. Totodată, 1.061 de firme au introdus exclusiv produse noi sau semnificativ îmbunătățite, 543 au implementat doar procese de afaceri noi, iar 783 au realizat atât inovații de produs, cât și de procese de afaceri.

Statisticile mai arată că 90,7% dintre întreprinderile analizate nu au desfășurat activități inovatoare în perioada de referință. Totodată, 6,9% dintre firme au introdus cel puțin o inovație de produs, iar 5,0% au implementat cel puțin o inovație de proces de afaceri.

Potrivit datelor prezentate de INS, sectorul serviciilor a înregistrat o pondere ușor mai mare a întreprinderilor inovatoare decât industria, respectiv 9,5%, față de 9,0%.

În industrie, cele mai multe firme inovatoare activează în industria prelucrătoare, care concentrează 89,8% din totalul întreprinderilor inovatoare din acest sector. La distanță se situează distribuția apei și gestionarea deșeurilor, industria extractivă și producția și furnizarea de energie.

În sectorul serviciilor, cea mai mare pondere a întreprinderilor inovatoare se regăsește în comerțul cu ridicata, cu 38,1%, urmat de transport și depozitare, informații și comunicații, activități profesionale, științifice și tehnice, precum și intermedieri financiare și asigurări.

Raportat la fiecare domeniu de activitate, cercetarea-dezvoltare ocupă primul loc, cu o pondere de 57,0% a întreprinderilor inovatoare. Urmează activitățile de asigurări și reasigurări, cu 35,2%, și fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, cu 33,5%.

În topul primelor zece domenii se mai regăsesc activitățile de editare, transporturile aeriene, fabricarea echipamentelor electrice, industria auto, serviciile IT, fabricarea băuturilor și producția de calculatoare și produse electronice.

Datele INS evidențiază că întreprinderile mari rămân cele mai inovatoare, cu o pondere de 22,7%, urmate de cele mijlocii, cu 12,4%, și de întreprinderile mici, cu 7,8%. Aceeași ierarhie se menține atât în industrie, cât și în servicii.

Majoritatea companiilor și-au dezvoltat inovațiile în interiorul organizației. Astfel, 68,4% dintre întreprinderile inovatoare de produse și 76,2% dintre cele inovatoare în procese de afaceri au realizat dezvoltarea în propria companie. O parte dintre acestea au colaborat cu alte întreprinderi sau au adaptat soluții deja existente.

În anul 2024, cifra de afaceri a întreprinderilor inovatoare a ajuns la 378.752,2 milioane de lei, reprezentând 25,2% din cifra de afaceri totală a întreprinderilor din România. Totodată, aproape unul din cinci salariați, respectiv 19,0%, și-a desfășurat activitatea într-o întreprindere inovatoare.

Datele publicate de INS mai arată că, în 2024, valoarea totală a cheltuielilor pentru activitățile de inovare a fost de 4.563,9 milioane de lei. Din această sumă, 78,5% a fost direcționată către cercetare-dezvoltare internă, 11,4% către cercetare-dezvoltare externalizată, iar 10,1% către alte cheltuieli destinate inovării.

În perioada analizată, 11,9% dintre întreprinderile inovatoare au beneficiat de cel puțin o formă de finanțare publică. Dintre acestea, 7,1% au primit sprijin de la Guvern, 3,0% de la autoritățile locale sau regionale și 7,0% din fonduri ale Uniunii Europene.

Totodată, 42,1% dintre întreprinderile inovatoare au încheiat acorduri de cooperare pentru realizarea inovațiilor. Cei mai importanți parteneri au fost furnizorii de echipamente, materiale, componente sau software, urmați de clienții ori cumpărătorii din sectorul privat.

Din punct de vedere teritorial, cele mai ridicate ponderi ale întreprinderilor inovatoare au fost înregistrate în regiunea București-Ilfov, cu 16,7%, și în regiunea Centru, cu 14,3%. La polul opus s-au aflat regiunile Sud-Vest Oltenia, cu 1,8%, și Vest, cu 3,7%.

Documentul prezentat de INS despre „Inovarea în întreprinderile din mediul de afaceri în perioada 2022-2024”, poate fi consultat AICI: