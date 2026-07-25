Tot ce trebuie să știi despre detașarea în UE: salariu, protecție socială și noua declarație electronică

Lucrezi sau urmează să lucrezi temporar într-un alt stat din Uniunea Europeană (UE)? Regulile privind detașarea angajaților stabilesc ce salariu, ce drepturi și ce protecție socială primești, dar aduc și schimbări importante pentru angajatori. Iată ce trebuie să știi despre noile norme și declarația electronică europeană.

Un lucrător detașat este un angajat trimis temporar de angajatorul său pentru a presta servicii într-un alt stat membru al Uniunii Europene (UE) decât cel în care își desfășoară în mod obișnuit activitatea. După încheierea perioadei de detașare, acesta se întoarce în țara din care a fost trimis.

Detașarea lucrătorilor se bazează pe principiul liberei circulații a serviciilor în cadrul Uniunii Europene, una dintre cele patru libertăți fundamentale ale pieței unice.

La nivelul UE au fost înregistrate aproximativ 3,6 milioane de detașări, care au implicat în total 2,6 milioane de lucrători. Cei mai mulți lucrători detașați activează în domenii precum construcțiile, industria prelucrătoare, transportul rutier de mărfuri, antrepozitarea, serviciile financiare, profesionale, științifice și administrative, precum și în sectorul sănătății și al asistenței sociale.

Uniunea Europeană a stabilit reguli pentru a proteja drepturile și condițiile de muncă ale lucrătorilor detașați în toate statele membre și pentru a asigura condiții de concurență echitabile între firmele care detașează angajați și cele din țara gazdă. Aceste norme păstrează, în același timp, principiul liberei circulații a serviciilor.

În timpul detașării, lucrătorilor li se aplică acele condiții de muncă care le sunt mai favorabile. Astfel, dacă legislația din statul gazdă oferă drepturi mai avantajoase decât cea din statul de origine, angajatorul este obligat să respecte regulile țării gazdă. Acestea vizează, printre altele, remunerația, durata maximă a timpului de lucru, concediul anual plătit, egalitatea de tratament între femei și bărbați și acordarea indemnizațiilor de deplasare.

În schimb, dacă legislația din țara de origine este mai favorabilă pentru lucrătorul detașat, angajatorul trebuie să continue să aplice aceste condiții pe întreaga perioadă a detașării.

Lucrătorii detașați rămân asigurați în sistemul de securitate socială din țara de origine și, pe durata detașării, nu sunt obligați să se înregistreze la autoritățile de securitate socială din statul membru gazdă.

Înainte de începerea activității în țara gazdă, aceștia trebuie să obțină de la autoritatea de securitate socială din țara de origine documentul portabil A1, care dovedește că sunt asigurați în statul din care au fost detașați. Această obligație nu se aplică în cazul călătoriilor de afaceri și al activităților de scurtă durată, de până la trei zile lucrătoare consecutive într-o perioadă de 30 de zile. Excepția nu este valabilă pentru lucrătorii din sectorul construcțiilor.

În cazul lucrătorilor detașați prin intermediul agențiilor de muncă temporară, acestea au obligația de a le asigura aceleași condiții de muncă și de încadrare de care beneficiază lucrătorii temporari angajați în statul membru în care își desfășoară activitatea.

Dacă detașarea depășește 12 luni, sau 18 luni în situații excepționale, lucrătorului i se aplică aproape toate prevederile legislației muncii din statul gazdă. În cazul în care perioada de detașare depășește 24 de luni, lucrătorul intră sub incidența sistemului de securitate socială al statului membru în care lucrează temporar.

Pentru a asigura respectarea legislației europene care protejează lucrătorii detașați, angajatorii dintr-un stat membru al Uniunii Europene pot fi obligați să transmită autorităților din țara gazdă o notificare, denumită „declarație privind detașarea”, înainte de începerea activității sau cel târziu în momentul începerii detașării. În prezent, toate statele membre au introdus această obligație.

Uniunea Europeană lucrează la digitalizarea completă a acestor declarații prin dezvoltarea unei platforme online comune. Scopul este ca firmele să nu mai completeze formulare diferite pentru fiecare stat membru în care detașează lucrători. Măsura urmărește armonizarea procedurilor și reducerea birocrației pentru companii.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, utilizarea formularului standard electronic ar putea reduce cu peste 70% timpul necesar completării declarațiilor privind detașarea și cu 81% costurile administrative aferente, dacă toate statele membre vor adopta noul sistem.

Totodată, platforma va facilita activitatea autorităților naționale, prin creșterea transparenței și simplificarea verificării respectării normelor europene privind detașarea lucrătorilor.

La 23 iunie 2026, colegiuitorii europeni au ajuns la un acord provizoriu asupra propunerii Comisiei Europene. Acesta prevede limitarea domeniului de aplicare la lucrătorii unei întreprinderi detașați într-un alt stat membru, stabilirea unui set comun de informații care pot fi solicitate prin formularul standard online și introducerea unor funcționalități suplimentare în platformă. Printre acestea se numără posibilitatea ca prestatorii de servicii să încarce documentele relevante pentru detașarea lucrătorilor.

Declarația electronică privind detașarea lucrătorilor reprezintă, de asemenea, un element important al foii de parcurs europene „O Europă, o piață”, care urmărește simplificarea procedurilor administrative și consolidarea pieței unice.