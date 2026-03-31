Un ordin emis de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății stabilește condițiile în care o persoană poate ocupa o funcție în învățământul preuniversitar.

Documentul arată că înscrierea la concurs pentru posturi didactice, didactice auxiliare, administrative sau de conducere este condiționată de prezentarea unui certificat medical emis de medicul de medicina muncii.

Acest certificat nu poate fi obținut fără avizul unui medic psihiatru, adeverința de la medicul de familie și efectuarea unei consultații de medicina muncii. Evaluarea include anamneza medicală, anamneza profesională și un examen clinic complet.

În plus, medicul de medicina muncii poate solicita investigații suplimentare, în baza unei scrisori medicale, dacă există suspiciuni sau neclarități privind starea de sănătate a candidatului.

Actul normativ introduce și un barem medical detaliat care stabilește afecțiunile ce pot constitui contraindicații pentru ocuparea unui post în școli.

Printre acestea se regăsesc tulburările psihice organice, tulburările cauzate de consumul de alcool sau substanțe psihoactive, schizofrenia, tulburările bipolare sau tulburările depresive severe.

De asemenea, sunt incluse și alte afecțiuni care pot afecta capacitatea de a desfășura activitatea didactică, precum anumite boli neurologice, afecțiuni ORL care afectează vorbirea sau probleme oftalmologice grave.

În baza acestui barem, medicul de medicina muncii stabilește dacă persoana este aptă sau inaptă pentru funcția vizată.

Ordinul nu se limitează la etapa de angajare. Menținerea în funcție este condiționată de evaluări medicale periodice.

Personalul din învățământ trebuie să efectueze anual o evaluare de medicina muncii pentru confirmarea aptitudinii în muncă.

În plus, la fiecare patru ani este obligatorie și o evaluare a capacității psihice. Intervalul poate fi redus dacă apar modificări psihocomportamentale sau dacă medicul consideră necesar.

Evaluarea psihică este realizată de medici psihiatri, în unități medicale autorizate, la solicitarea medicului de medicina muncii.

Ordinul permite instituțiilor de învățământ să solicite evaluări suplimentare în cazul în care apar suspiciuni privind comportamentul unui angajat.

Această decizie poate fi luată de consiliul de administrație, la sesizarea unor persoane implicate în procesul educațional.

Rezultatul evaluării este consemnat într-o fișă oficială, iar persoana evaluată are obligația să se prezinte la medicul de medicina muncii pentru înregistrarea rezultatului.

Dacă nu este de acord cu concluziile, aceasta poate solicita reevaluarea în termen de 7 zile lucrătoare. Reevaluarea este realizată de o comisie formată la nivel județean sau al municipiului București, din medici psihiatri, psihologi și medici de medicina muncii.

Actul normativ prevede explicit că refuzul de a participa la controalele medicale reprezintă abatere disciplinară gravă.

În situația în care sunt identificate tulburări psihice, personalul are obligația să informeze medicul de medicina muncii, să urmeze tratamentul prescris și să respecte recomandările medicale.

De asemenea, medicul poate recomanda măsuri de protecție sau adaptarea sarcinilor de muncă, în funcție de starea de sănătate a persoanei evaluate.

Ordinul stabilește astfel un cadru detaliat pentru verificarea stării de sănătate a personalului din învățământ, atât la angajare, cât și pe parcursul activității.

