Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avertizat că dacă nu se iau rapid măsuri pentru a controla prețul carburanților, sistemul medical ar putea avea probleme serioase, inclusiv la finanțarea ambulanțelor. El a explicat că ideea de a reduce consumul prin a sta mai puțin pe drumuri nu funcționează în sănătate deoarece ambulanțele nu pot fi oprite. A mai spus că, deși problema prețurilor mari există peste tot în lume și e greu de controlat, în România situația este agravată de lipsa unor acțiuni economice clare.

Ministrul Sănătății a văzut sugestii ca oamenii să nu mai folosească mașinile câteva zile pe săptămână, dar a subliniat că acest lucru nu se poate aplica în cazul ambulanțelor. El a observat că prețurile au crescut mult și deja apar probleme în bugetul Ministerului Sănătății. Rogobete a spus că autoritățile responsabile, mai ales cele din domeniul financiar, ar trebui să vină rapid cu o soluție, altfel, în aproximativ două luni, va fi nevoit să ceară mai mulți bani la buget pentru a putea susține serviciile de ambulanță.

În legătură cu medicamentele, ministrul Sănătății a spus că situația este sub supraveghere atentă. El a explicat că a fost creat un grup la minister care urmărește atât stocurile de medicamente esențiale, cât și eventualele creșteri de preț sau lipsuri care pot apărea. Deși există semnale la nivel internațional care ridică îngrijorări, ministrul a subliniat că, în acest moment, nu este o criză, ci doar o stare de alertă.

„Inacţiunea, neaplicarea măsurilor de control la preţul carburanţilor, sigur, un mecanism foarte greoi pentru că, evident, valul este la nivel internaţional şi că e greu de controlat. În toate ţările este această problemă, dar la noi este o inacţiune economică. (…) Am văzut şi eu o recomandare uşor arogantă a unor domni care ne spuneau să lăsăm maşinile acasă două zile pe săptămână. Perfect de acord, dar eu le spun aşa, că nu pot să las ambulanţele două zile în garaj. Ori preţul a început să crească consistent, văd deja un dezechilibru în bugetul Ministerului Sănătăţii pe această componentă şi cred că inacţiunea ar trebuit să se sfârşească şi săptămâna aceasta cei responsabili, şi mă refer la zona financiară în special, să vină cu o soluţie, pentru că dacă nu, în două luni de zile eu voi cere rectificare de buget pentru că o să rămân fără bani pentru ambulanţe. Săptămâna trecută, am făcut un grup de monitorizare şi de control la Ministerul Sănătăţii pentru a putea monitoriza două aspecte. Pe de-o parte, stocurile pentru medicamentele critice pe care le avem la nivel naţional, şi, pe de altă parte, fluctuaţiile de preţ şi eventualele discontinuităţi care pot să apară în orice moment. (…) într-o criză internaţională, evident că există semnale pe care le-am primit, de asta am dat drumul la acest demers important, dar vreau să subliniez, nu suntem în criză în momentul de faţă. (…) Nu suntem în criză, suntem în alertă”, a precizat Rogobete.

Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER) a anunțat că, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, stocurile de medicamente din România ajung pentru aproximativ două luni, dacă se consumă normal. Reprezentanții PRIMER au explicat că, în acest moment, nu recomandă oamenilor să-și facă rezerve de medicamente acasă, deoarece cumpărăturile în exces pot da peste cap piața și pot îngreuna accesul altor pacienți la tratamentele de care au nevoie.

PRIMER a transmis că aprovizionarea funcționează normal la nivel național și că există suficiente medicamente pentru perioada următoare, motiv pentru care populația este sfătuită să nu facă stocuri inutile. Totuși, a avertizat că, dacă războiul din Orientul Mijlociu va dura mai mult sau se va agrava, pot apărea întârzieri în livrări. Acest lucru s-ar întâmpla deoarece materiile prime aduse din Asia ar putea ajunge mai greu, chiar cu până la două săptămâni întârziere, iar costurile ar putea crește, ceea ce ar pune presiune pe aprovizionare.