Din perspectivă formală, România continuă să ofere unul dintre cele mai accesibile cadre pentru înființarea unui SRL din Uniunea Europeană. Eliminarea taxelor de înregistrare la Registrul Comerțului și reducerea capitalului social minim la un nivel simbolic au redus semnificativ barierele de intrare. În teorie, un SRL poate fi înființat cu costuri apropiate de zero, dacă antreprenorul gestionează personal documentația.

În practică însă, majoritatea celor care își deschid o firmă apelează la servicii de consultanță pentru redactarea actelor și depunerea dosarului. Aceste servicii costă, în 2026, între 300 și 800 de lei, în funcție de complexitatea situației și de furnizor. La acestea se pot adăuga costuri minore pentru rezervarea denumirii sau pentru declarații, ceea ce duce bugetul total de înființare al firmei la aproximativ 500 – 1.000 de lei.

Această diferență între costul teoretic și cel real reflectă faptul că, deși procedura este simplificată, antreprenorii preferă să externalizeze partea administrativă pentru a evita erori sau întârzieri.

După înființarea SRL-ului, costurile reale sunt influențate în principal de tipul de activitate desfășurată. Pentru firmele care nu implică investiții majore — precum servicii de consultanță, IT sau freelancing — bugetul inițial poate rămâne relativ redus. În schimb, pentru activități comerciale sau de producție, costurile cresc semnificativ.

Chiar și în cele mai simple scenarii, există câteva cheltuieli inevitabile. Sediul social, de exemplu, poate fi gratuit în cazul utilizării unei proprietăți personale, însă în multe situații este externalizat, cu costuri de aproximativ 200 – 500 de lei pe an. Deschiderea unui cont bancar pentru firmă este, în general, gratuită, însă administrarea acestuia implică ulterior comisioane lunare.

În plus, consultanța contabilă sau juridică pentru primele luni de activitate poate adăuga încă 300 – 1.000 de lei la bugetul inițial. În aceste condiții, costul real pentru lansarea unei firme mici ajunge frecvent între 1.000 și 3.000 de lei, chiar în absența unor investiții în echipamente sau stocuri.

Această etapă este adesea subestimată, însă ea determină nivelul de capital necesar pentru a susține activitatea până la generarea primelor venituri.

Dacă înființarea este relativ ieftină, costurile lunare reprezintă principalul element care influențează sustenabilitatea unei firme. Chiar și în absența angajaților, un SRL generează cheltuieli recurente care nu pot fi evitate.

Contabilitatea este una dintre cele mai importante componente, cu costuri cuprinse, în 2026, între 150 și 500 de lei pe lună pentru firmele mici. La aceasta se adaugă comisioanele bancare, care variază între 20 și 100 de lei, precum și eventuale costuri pentru software, servicii digitale sau alte abonamente necesare activității.

În total, pentru o firmă fără angajați, costurile fixe lunare se situează, în mod realist, între 300 și 1.000 de lei. Această sumă trebuie acoperită indiferent de nivelul veniturilor, ceea ce transformă SRL-ul într-o structură care necesită un flux constant de încasări.

Un alt element esențial în analiza costurilor îl reprezintă regimul fiscal. În 2026, majoritatea firmelor mici funcționează ca microîntreprinderi, fiind impozitate pe venit. Nivelul impozitului este de 1% pentru firmele cu cel puțin un angajat și de 3% pentru cele fără angajați.

Deși aceste procente par reduse, ele se aplică asupra veniturilor totale, nu asupra profitului. Astfel, pentru o firmă cu venituri de 10.000 de lei pe lună, impozitul este de 100 – 300 de lei, indiferent de nivelul cheltuielilor.

De exemplu:

venit lunar: 10.000 lei

impozit 1%: 100 lei

În schimb, în regimul de impozit pe profit:

profit: 3.000 lei

impozit 16%: 480 lei

În cazul firmelor care trec la impozit pe profit, cota este de 16%, aplicată asupra rezultatului net. Această variantă poate deveni mai avantajoasă în cazul afacerilor cu marje reduse, însă implică o contabilitate mai complexă.

În ambele situații, fiscalitatea are un impact direct asupra lichidității și trebuie integrată în calculul costurilor reale.

Pentru firmele care își extind activitatea și angajează personal, costurile cresc semnificativ. În 2026, pentru un salariu net de aproximativ 3.000 de lei, costul total suportat de firmă depășește 5.200 – 5.500 de lei, incluzând contribuțiile sociale și impozitele.

Această diferență dintre salariul net și costul total este unul dintre factorii care influențează deciziile de angajare. În practică, introducerea unui singur angajat poate dubla sau chiar tripla costurile lunare ale unei firme mici, în special în cazul afacerilor aflate la început.

Structura costului salarial arată diferența dintre venitul încasat de angajat și efortul financiar real al firmei:

Diferența de peste 70% între salariul net și costul total evidențiază presiunea fiscală asupra angajatorilor, în special pentru firmele mici, unde fiecare angajat are un impact semnificativ asupra bugetului.

În aceste condiții, pragul de rentabilitate crește rapid. O firmă care anterior avea nevoie de venituri de aproximativ 2.000 de lei pentru a-și acoperi costurile fixe poate ajunge să aibă nevoie de peste 7.000 – 8.000 de lei lunar pentru a susține un angajat.

În practică, impactul poate fi sintetizat astfel:

costurile lunare cresc cu peste 5.000 lei / angajat

pragul de rentabilitate crește de 3–4 ori

presiunea pe cash flow devine imediată

Această dinamică explică de ce multe firme amână angajările sau optează pentru colaborări externe în fazele inițiale de dezvoltare.

Analiza costurilor arată o diferență clară între percepția asupra înființării unei firme și realitatea economică a funcționării acesteia. Deși deschiderea unui SRL este accesibilă, menținerea lui implică o serie de cheltuieli constante care pot deveni problematice în lipsa unor venituri stabile.

În primul an de activitate, multe firme se confruntă cu dificultăți nu din cauza costurilor inițiale, ci din cauza incapacității de a genera suficient venit pentru a acoperi cheltuielile recurente. Această situație explică rata ridicată de inactivitate sau închidere în rândul firmelor nou-înființate.

În 2026, România rămâne un mediu favorabil pentru lansarea unei afaceri din punct de vedere administrativ. Cu toate acestea, costurile reale ale unui SRL nu sunt determinate de taxele de înființare, ci de cheltuielile lunare și de regimul fiscal.

În absența unor venituri constante, chiar și o firmă cu costuri reduse poate deveni dificil de susținut. Astfel, diferența dintre un SRL activ și unul inactiv nu este dată de costul de deschidere, ci de capacitatea de a genera și menține fluxuri de numerar stabile.