Cele mai multe radieri au fost consemnate în București, unde s-au înregistrat 2.271 de firme închise, în creștere cu 4,35% față de primele două luni ale anului trecut, conform datelor înregistrate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

La nivel județean, situația este mixtă: în Bihor au fost 504 radieri, în creștere cu 7,23%, în Cluj s-au înregistrat 493 de radieri, în scădere cu 14,41%, iar în Constanța au fost 481 de firme radiate, în creștere semnificativă de 35,1%. De asemenea, în Timiș s-au raportat 469 de radieri, în scădere cu 6,94%, în Iași 459 de radieri, în scădere cu 15,47%, iar în Ilfov 427 de firme radiate, în creștere cu 16,03%.

La polul opus, cele mai puține radieri au fost înregistrate în Giurgiu, cu 78 de firme, în scădere cu 32,17% față de perioada similară din 2025, Tulcea, cu 80 de radieri, în scădere cu 23,19%, Mehedinți, cu 82 de firme radiate, în scădere cu 14,58%, și Ialomița, unde au fost consemnate 85 de radieri, în creștere cu 23,19%.

Cele mai mari creșteri procentuale ale numărului de firme radiate au fost înregistrate în Galați, cu un avans de 43,08%, Constanța, cu 35,11%, și Caraș-Severin, cu 31,91%. În schimb, cele mai accentuate scăderi au fost raportate în Tulcea, cu 38,93%, Bistrița-Năsăud, cu 38,74%, și Giurgiu, cu 32,17%.

Pe domenii de activitate, cele mai multe radieri au fost înregistrate în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost consemnate 2.421 de firme radiate, în scădere cu 18,84% față de primele două luni din 2025. Alte sectoare afectate au fost agricultura, silvicultura și pescuitul, cu 986 de radieri și o scădere de 30,66%, precum și construcțiile, cu 918 firme radiate, în scădere cu 10,09%.

În luna februarie 2026, au fost înregistrate 5.788 de radieri de firme la nivel național. Cele mai multe au fost în București, cu 1.099 de cazuri, urmat de Bihor, cu 292, Cluj, cu 265, și Iași, cu 247 de firme radiate.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) este instituția publică din România responsabilă cu evidența oficială a firmelor și a altor entități juridice care desfășoară activități economice. Instituția gestionează înregistrarea companiilor, actualizarea datelor acestora și radierea firmelor care își încetează activitatea.