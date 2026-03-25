Blocul Național Sindical a transmis că, în cadrul Adunării Generale a Creditorilor, compania Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al Șantierului Naval Mangalia, ceea ce a dus la eșuarea procedurii de reorganizare și la deschiderea etapei de faliment.

Potrivit sindicaliștilor, intrarea în faliment ar presupune inventarierea și valorificarea forțată a activelor companiei pentru acoperirea datoriilor către creditori, în contextul în care angajații nu și-au primit drepturile salariale de peste trei luni.

”În cadrul Adunării Generale a Creditorilor desfăşurate astăzi, compania Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al societăţii. În aceste condiţii, procedura de reorganizare a eşuat, urmând a fi deschisă procedura de faliment. Intrarea în faliment presupune inventarierea şi valorificarea forţată a activelor companiei, în vederea acoperirii datoriilor către creditori”, a transmis, miercuri, BNS, într-un comunicat de presă, referindu-se la diatuaţia angajaţilor de la Şantierul Naval Mangalia, care nu şi-au primit drepturile salariale de peste 3 luni.

Blocul Național Sindical a transmis că efectele deciziei privind intrarea în faliment sunt extrem de grave pentru angajați. Potrivit sindicaliștilor, odată cu radierea societății, contractele individuale de muncă vor înceta, iar salariații își vor pierde locurile de muncă.

Aceștia au subliniat că situația generează un impact social semnificativ la nivel local și necesită intervenția urgentă a statului român pentru identificarea unor soluții de protejare a angajaților afectați. În același context, angajații Șantierului Naval Mangalia au protestat marți în incinta unității, nemulțumiți că nu și-au primit salariile de peste trei luni.

”Odată cu radierea societăţii, contractele individuale de muncă ale salariaţilor vor înceta, iar aceştia îşi vor pierde locurile de muncă. Această situaţie generează un impact social major la nivel local şi necesită o atenţie urgentă din statului român, în vederea identificării unor soluţii pentru protejarea angajaţilor afectaţi”, se mai arată în comunicatul de presă.

”Damen Holding îşi reafirmă angajamentul de a sprijini viitorul şantierului naval Mangalia, ca parte a unui plan echilibrat şi corect”, transmite compania.

Damen Holding a precizat că a efectuat o analiză detaliată a planului de reorganizare propus de administratorul judiciar al companiei care gestionează Șantierul Naval Mangalia.

”Această evaluare atentă arată că planul propus exclude în totalitate rambursarea investiţiilor semnificative şi a împrumuturilor acordate de Damen Holding şantierului, atât în prezent, cât şi în viitor, ceea ce creează un dezechilibru major şi generează prejudicii substanţiale pentru Damen. Este important de menţionat că Damen nu va lua decizii care să afecteze interesele sale legitime sau pe cele ale angajaţilor, partenerilor şi celorlalte părţi implicate. Deşi compania rămâne angajată să sprijine viitorul şi posibila continuare a activităţii şantierului naval Mangalia, ţinând cont şi de situaţia angajaţilor acestuia, un astfel de sprijin poate fi oferit doar într-un cadru echitabil, care să reflecte pe deplin contribuţiile tuturor părţilor implicate”, consideră reprezentanţii Damen.

Reprezentanții companiei au precizat că, în forma actuală, planul de reorganizare nu îndeplinește criteriile necesare, motiv pentru care Damen Holding nu îl poate susține.