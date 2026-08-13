Schimbare pe piața medicamentelor pentru slăbit: Eli Lilly lansează Foundayo, o pilulă administrată zilnic

Autoritatea britanică de reglementare a medicamentelor a autorizat pilula Foundayo, produsă de Eli Lilly, pentru gestionarea greutății și tratamentul diabetului de tip 2. Marea Britanie devine astfel prima țară europeană care aprobă medicamentul pentru ambele indicații.

Agenția de Reglementare a Medicamentelor și Produselor de Sănătate (MHRA) a precizat că autorizarea nu înseamnă, deocamdată, că tratamentul este disponibil prin sistemul public britanic de sănătate.

„Deși acest comprimat este aprobat pentru utilizare în Regatul Unit, în prezent nu este disponibil prin intermediul NHS”, a declarat Agenția de Reglementare a Medicamentelor și Produselor de Sănătate (MHRA).

Un purtător de cuvânt al Eli Lilly a declarat pentru Reuters că Foundayo urmează să fie lansat în Marea Britanie la sfârșitul acestei luni, prin intermediul rețetelor private. Compania nu a anunțat încă prețul exact al medicamentului, informează Reuters.

Potrivit reprezentantului Lilly, pilula va avea un preț de listă în Marea Britanie mai mic decât Mounjaro. Tratamentul injectabil este listat în prezent la 330 de lire sterline pentru o lună, însă compania nu a oferit detalii suplimentare despre tariful stabilit pentru Foundayo.

Medicamentul produs de Lilly este în prezent evaluat și la nivelul Uniunii Europene. În paralel, pilula Wegovy, dezvoltată de Novo Nordisk, a primit o recomandare pozitivă din partea Agenției Europene pentru Medicamente.

Decizia finală privind autorizarea Wegovy în Uniunea Europeană urmează să fie luată de Comisia Europeană. Evoluțiile de pe piața europeană au loc într-un moment în care producătorii de medicamente pentru controlul greutății își extind oferta de la tratamente injectabile către variante administrate oral.

Piața medicamentelor pentru slăbit a fost dominată mult timp de terapiile injectabile produse de Eli Lilly și Novo Nordisk. În ultimii ani, însă, tratamentele orale au început să câștige tot mai mult teren, pe măsură ce companiile dezvoltă alternative la injecțiile utilizate în mod obișnuit.

Chiar dacă medicamentele administrate oral se extind rapid, tratamentele injectabile continuă să fie liderii pieței. Acestea beneficiază de eficacitatea demonstrată în studii și de schemele de administrare care, în cazul unor produse, presupun o singură doză pe săptămână.

Tableta GLP-1 dezvoltată de Eli Lilly este administrată o dată pe zi și acționează asupra hormonului GLP-1. Medicamentul a câștigat teren pe piața din Statele Unite după aprobarea și lansarea sa în aprilie, însă continuă să se afle în urma pilulei Wegovy produse de Novo Nordisk.

Extinderea Foundayo pe piața britanică oferă companiei Lilly acces la un segment în care tratamentele orale reprezintă o alternativă la terapiile injectabile. Autorizarea se referă atât la controlul greutății, cât și la diabetul de tip 2, ceea ce diferențiază aprobarea britanică de procedurile aflate încă în desfășurare în alte piețe europene.

Unul dintre principalele avantaje ale Foundayo este modul de administrare. Medicamentul poate fi luat o dată pe zi și nu impune restricții legate de consumul de alimente sau apă.

În cazul pilulei Wegovy de la Novo Nordisk, administrarea presupune un protocol diferit. Pacienții trebuie să ia comprimatul pe stomacul gol, cu o cantitate mică de apă, apoi să aștepte 30 de minute înainte de a consuma alimente, băuturi sau alte medicamente.

Foundayo nu are aceleași restricții privind alimentele și apa, ceea ce reprezintă diferența principală de administrare menționată între cele două tratamente orale. În același timp, ambele produse fac parte din noua generație de medicamente care urmăresc să ofere alternative orale pentru controlul greutății.

În Marea Britanie, Foundayo va fi disponibil inițial prin sistemul privat, după lansarea programată pentru sfârșitul lunii. Accesul prin NHS nu este disponibil în prezent, potrivit MHRA.

În Uniunea Europeană, evaluarea Foundayo continuă, în timp ce pentru pilula Wegovy procedura de autorizare a ajuns la etapa recomandării pozitive din partea Agenției Europene pentru Medicamente, următoarea decizie urmând să aparțină Comisiei Europene.