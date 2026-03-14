Medicii spun că medicamentele folosite des pentru calmarea durerii pot afecta rinichii, așa că recomandă să fie folosite cu grijă, mai ales de persoanele care au risc să facă boli de rinichi. Oamenii sunt sfătuiți să fie atenți când folosesc medicamente antiinflamatoare, cum este ibuprofenul, pentru că acestea pot avea efecte nedorite asupra rinichilor.

Organizațiile „Kidney Care UK” și „National Pharmacy Association” (NPA) din Marea Britanie transmit acest avertisment. Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene, cum sunt ibuprofenul, naproxenul și diclofenacul, pot crește tensiunea și pot afecta vasele de sânge din rinichi.

Președintele NPA, Ovidier Picard, a spus că aceste medicamente pot ajuta, dar pot avea și efecte nedorite. El a precizat că, deși sunt eficiente și, în general, sigure, pacienții trebuie să știe cum îi pot afecta, mai ales dacă au risc mare de boli de rinichi. În astfel de cazuri, se poate lua în considerare folosirea altor medicamente.

„Deși antiinflamatoarele nesteroidiene sunt considerate eficiente și, în general, sigure, pacienții trebuie să fie conștienți de impactul lor, mai ales dacă prezintă un risc crescut de a dezvolta boală renală. În aceste situații, poate fi luată în considerare utilizarea unor alternative terapeutice, atunci când este cazul”, a punctat Picard.

Specialistul a subliniat că persoanele care au nelămuriri privind utilizarea medicamentelor disponibile fără prescripție ar trebui să discute cu un specialist. El a explicat că farmaciștii sunt experți în administrarea medicamentelor și pot oferi sfaturi despre posibilele efecte pe termen lung ale tratamentelor, dar și soluții pentru a gestiona eficient durerea.

Astfel, consultarea cu un profesionist poate ajuta la folosirea în siguranță a medicamentelor și la evitarea problemelor neprevăzute asupra sănătății.

În Regatul Unit, aproximativ 7,2 milioane de persoane trăiesc cu o formă de boală renală cronică, o afecțiune care, în stadiile inițiale, nu provoacă de obicei simptome. Organizația Kidney Care UK estimează că aproape un milion dintre aceste persoane nu au fost diagnosticate.

Riscul de boală renală este mai mare în cazul celor care suferă de diabet, au hipertensiune arterială, antecedente familiale de boală renală sau fac parte din comunități de origine africană sau sud-asiatică. Specialiștii de la Kidney Care UK atrag atenția că boala renală poate afecta pe oricine și poate avea un impact semnificativ asupra vieții personale, relațiilor, situației financiare și sănătății fizice și mintale.

Datele colectate printr-un instrument online de evaluare a sănătății rinichilor, oferit de organizație, arată că, dintre cele 294.999 de persoane care au completat testarea între octombrie 2024 și martie 2026, aproape un sfert (24%) au declarat că folosesc regulat medicamente pentru durere disponibile fără prescripție medicală. Organizația subliniază că o persoană poate pierde până la 90% din funcția renală fără să observe simptome, motiv pentru care este esențială recunoașterea semnelor de avertizare, identificarea factorilor de risc și solicitarea unui sfat medical atunci când apar îngrijorări.

Evaluarea riscului poate fi realizată rapid, în câteva minute, prin intermediul instrumentului online pentru sănătatea rinichilor pus la dispoziție de Kidney Care UK. Persoanele care au nelămuriri sunt sfătuite să discute cu medicul de familie sau cu un farmacist, pentru a primi recomandări sigure și adecvate situației lor.