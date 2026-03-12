Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că, în câteva luni, va fi lansată o nouă platformă digitală destinată sistemului medical din România. Aceasta va funcționa ca un spațiu interactiv care va conecta pacienții cu furnizorii de servicii medicale și va facilita accesul la informații și servicii.

Anunțul a fost făcut în cadrul Galei Doctorului Digital 2026.

„Medicina digitală în România a început deja. Odată cu programele prin PNRR, totuşi, s-au făcut investiţii masive în zona digitală în ultimii ani de zile. În câteva luni va fi disponibilă noua platformă digitală din domeniul sănătăţii care va conecta atât furnzorii cât şi pacienţii, vorbim despre o platformă interactivă în care pacientul îşi va putea vedea, as putea spune într-un final apoteotic, după 36 de ani, dosarul electronic al pacientului, se vor putea realiza programări”, a declarat Alexandru Rogobete.

Prin intermediul acestei platforme, pacienții ar urma să își poată consulta istoricul medical și să efectueze programări la unități medicale direct în sistemul digital.

Ministrul Sănătății a oferit și câteva exemple de unități medicale din România care au început deja să implementeze soluții digitale în activitatea curentă.

Printre acestea se numără Spitalul Județean din Timișoara, unde Clinica ATI funcționează de aproximativ un an și jumătate fără documente pe hârtie. De asemenea, digitalizarea a fost implementată și la Spitalul Marie Curie din București, precum și la Spitalul de Copii din Iași.

Potrivit ministrului, procesul de digitalizare în sănătate trebuie privit ca o transformare complexă a modului în care funcționează sistemul medical.

„Când vorbim de digitalizare în sănătate, mai degrabă discutăm despre o transformare digitală, pentru că transformarea activităţii medicale într-un format digital este un proces care nu se poate face peste noapte, are nevoie de infrastructură şi asta am încercat să asigurăm prin programele din PNRR”, a precizat ministrul.

Oficialul a subliniat că digitalizarea sistemului medical nu presupune doar tehnologie, ci și noi reguli privind gestionarea datelor și securitatea cibernetică.

„Medicina digitală are nevoie de o conduită adaptată regimului digital, discutăm de securitate cibernetică, despre datele pacientului, de o abordare şi o viziune puţin diferită asupra actului medical utilizând instrumentele medicale”, a explicat Alexandru Rogobete.

Ministrul este optimist că, într-un interval relativ scurt, România ar putea face pași importanți în această direcție.

„Sunt încrezător că în perioada imediat următoare, adică următorii 2-3 ani de zile, sistemul de sănătate din România va fi transformat cât de mult se poate în zona digitală. De asemenea, România este pregătită în momentul de faţă pentru a se alinia spaţiului european de date pe zona medicală şi vom începe procedurile pentru conectare, astfel încât românii să aibă acces la datele medicale oriunde se află în Europa”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Galei Doctorului Digital 2026, eveniment organizat la MINA Museum din București. La eveniment a participat și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.