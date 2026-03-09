Fondurile provin din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar perioada de eligibilitate a programului a fost extinsă până la 31 decembrie 2030, potrivit informațiilor transmise de vicepreședintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu.

Unitățile medicale care vor beneficia de această finanțare sunt Spitalul Județean de Urgență Oradea, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Institutul Regional de Oncologie Timișoara, Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul Județean de Urgență Argeș, Spitalul Județean de Urgență Vaslui, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești și Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” din București.

„Am aprobat azi transferul a 522 milioane Euro către Programul Sănătate 2021-2027 pentru a ne asigura că România va putea finaliza nouă spitale noi. Investiţiile au fost preluate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Ca urmare a modificării, perioada de eligibilitate pentru întregul Program de Sănătate s-a extins de la 31 decembrie 2029 la 31 decembrie 2030”, a transmis vicepreşedintele Comisiei Europene.

Pe lângă investițiile în infrastructura spitalicească, Programul Sănătate include și o nouă măsură pentru sănătatea reproductivă, finanțată prin ESF+, în valoare de 16,1 milioane de euro, destinată sprijinirii tratamentelor de fertilizare in vitro pentru grupuri vulnerabile. Spitalele selectate au fost prioritizate de autoritățile române în funcție de stadiul implementării, obiectivul principal fiind îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale esențiale și la îngrijiri de calitate.

Roxana Mînzatu subliniază că această alocare de fonduri și extinderea perioadei de eligibilitate reflectă angajamentul Comisiei Europene de a sprijini România în modernizarea infrastructurii sanitare și în asigurarea unui sistem medical mai eficient și accesibil pentru toți cetățenii.