Unul dintre cei mai importanți regizori ai cinematografiei americane s-a stins din viață: Îi vrăjea pe actori cu câteva cuvinte
SURSA FOTO: Dreamstime - Doliu
Regizorul american Mark Rydell, cunoscut pentru filme precum The Rose și For the Boys, a murit la vârsta de 97 de ani. Anunțul a fost făcut vineri de actrița Bette Midler, printr-o postare publicată pe Instagram.
Unul dintre cei mai importanți regizori ai cinematografiei americane s-a stins din viață
Bette Midler a precizat că Mark Rydell a fost regizorul primului său film, The Rose, și că l-a cunoscut în perioada realizării acestei producții. Actrița, care a fost nominalizată de două ori la premiile Oscar pentru colaborarea sa cu Rydell, a afirmat că regizorul avea o capacitate remarcabilă de a lucra cu actorii și că era profund devotat tehnicii Meisner, potrivit EFE.
„Mark Rydell, regizorul primului meu film, ‘The Rose’, a murit în această dimineaţă. A fost un actor desăvârşit înainte de a deveni regizor şi am fost atât de norocoasă să-l fi întâlnit atunci. Îi vrăjea pe actori; câteva cuvinte erau suficiente pentru a înţelege ce avea nevoie. Devotat tehnicii Meisner. Atâtea amintiri fericite. Odihneşte-te în pace”, a scris în postarea sa Midler, care a fost nominalizată de două ori la Oscar pentru munca sa alături de regizor.
Mark Rydell s-a născut la 23 martie 1929, la New York. A studiat muzica la Juilliard School, iar ulterior s-a pregătit ca actor la Neighborhood Playhouse și la Actors Studio.
Înainte de a se consacra, a jucat pe Broadway și a lucrat ca pianist de jazz pentru a-și câștiga existența. Cariera sa a cunoscut o dezvoltare importantă odată cu aparițiile în seriale de televiziune și filme, iar rolul personajului Jeff Baker din serialul As the World Turns l-a făcut cunoscut în industrie.
De-a lungul carierei, Mark Rydell a interpretat zeci de roluri ca actor și a regizat aproape douăzeci de proiecte.
Debutul său ca regizor a avut loc în televiziune
Debutul său ca regizor a avut loc în televiziune, unde a semnat regia unor seriale precum The Virginian, The Reporter și Mr. Novak. Primul său film ca regizor a fost The Fox, urmat de westernurile The Reivers și The Cowboys.
Printre cele mai importante realizări ale sale se numără și filmul On Golden Pond din 1981, o dramă care i-a adus o nominalizare la premiile Oscar și care urmărește povestea lui Norman și Ethel, un cuplu de vârstnici care își petrece vacanța de vară într-o cabană situată pe malul unui lac.
Moartea lui Mark Rydell marchează dispariția unuia dintre regizorii și actorii importanți ai cinematografiei americane, cu o carieră care a cuprins atât teatrul, televiziunea, cât și filmul.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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