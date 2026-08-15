Unul dintre cei mai importanți regizori ai cinematografiei americane s-a stins din viață: Îi vrăjea pe actori cu câteva cuvinte

Regizorul american Mark Rydell, cunoscut pentru filme precum The Rose și For the Boys, a murit la vârsta de 97 de ani. Anunțul a fost făcut vineri de actrița Bette Midler, printr-o postare publicată pe Instagram.

Bette Midler a precizat că Mark Rydell a fost regizorul primului său film, The Rose, și că l-a cunoscut în perioada realizării acestei producții. Actrița, care a fost nominalizată de două ori la premiile Oscar pentru colaborarea sa cu Rydell, a afirmat că regizorul avea o capacitate remarcabilă de a lucra cu actorii și că era profund devotat tehnicii Meisner, potrivit EFE.

„Mark Rydell, regizorul primului meu film, ‘The Rose’, a murit în această dimineaţă. A fost un actor desăvârşit înainte de a deveni regizor şi am fost atât de norocoasă să-l fi întâlnit atunci. Îi vrăjea pe actori; câteva cuvinte erau suficiente pentru a înţelege ce avea nevoie. Devotat tehnicii Meisner. Atâtea amintiri fericite. Odihneşte-te în pace”, a scris în postarea sa Midler, care a fost nominalizată de două ori la Oscar pentru munca sa alături de regizor.

Mark Rydell s-a născut la 23 martie 1929, la New York. A studiat muzica la Juilliard School, iar ulterior s-a pregătit ca actor la Neighborhood Playhouse și la Actors Studio.

Înainte de a se consacra, a jucat pe Broadway și a lucrat ca pianist de jazz pentru a-și câștiga existența. Cariera sa a cunoscut o dezvoltare importantă odată cu aparițiile în seriale de televiziune și filme, iar rolul personajului Jeff Baker din serialul As the World Turns l-a făcut cunoscut în industrie.

De-a lungul carierei, Mark Rydell a interpretat zeci de roluri ca actor și a regizat aproape douăzeci de proiecte.

Debutul său ca regizor a avut loc în televiziune, unde a semnat regia unor seriale precum The Virginian, The Reporter și Mr. Novak. Primul său film ca regizor a fost The Fox, urmat de westernurile The Reivers și The Cowboys.

Printre cele mai importante realizări ale sale se numără și filmul On Golden Pond din 1981, o dramă care i-a adus o nominalizare la premiile Oscar și care urmărește povestea lui Norman și Ethel, un cuplu de vârstnici care își petrece vacanța de vară într-o cabană situată pe malul unui lac.

Moartea lui Mark Rydell marchează dispariția unuia dintre regizorii și actorii importanți ai cinematografiei americane, cu o carieră care a cuprins atât teatrul, televiziunea, cât și filmul.