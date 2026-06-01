A murit actrița Kelly Curtis. Anunțul trist a fost făcut de către de sora sa, Jamie Lee Curtis

Actrița americană Jamie Lee Curtis a anunțat duminică decesul surorii sale, actrița Kelly Curtis, la vârsta de 69 de ani. Vedeta a descris-o drept o persoană extrem de talentată și de o frumusețe remarcabilă.

Actrița americană în vârstă de 67 de ani a anunțat că sora ei mai mare a decedat sâmbătă, în locuința sa, într-un cadru liniștit și împăcat. Kelly Curtis a fost cunoscută pentru rolurile sale din producții precum „Trading Places” (1983), unde a jucat alături de sora sa, „Magic Sticks” (1987) și „The Devil’s Daughter” (1991).

Într-un mesaj distribuit pe Instagram, Jamie Lee Curtis a declarat: „A fost prima mea prietenă şi totodată o confidentă pe tot parcursul vieţii. Era de o frumuseţe uluitoare şi o actriţă talentată”. „Juca excelent jocul de cărţi Cupe, colecţiona broaşte ţestoase, iubea familia sa, natura, muzica, cumpărăturile second-hand, călătoriile, Facebook şi Pokemon Go. Era mândră de rădăcinile sale daneze şi de originea sa evreiască maghiară şi era o patriotă americană devotată. Va rămâne în amintirea noastră pentru generozitatea ei plină de dragoste, opiniile sale ferme, curiozitatea sa nesfârşită, stilul ei unic şi prăjiturile ei în formă de semilună, cu migdale şi pudră de zahăr, pe care le prepara de Crăciun – de unde şi porecla ei, «Auntie Cookie»”, a adăugat Jamie Lee Curtis.

Jamie Lee Curtis a însoțit anunțul decesului surorii sale cu o fotografie alb-negru în care aceasta apare ținând o țigară. Actrița nu a precizat cauza morții lui Kelly Curtis.

Ea a mai povestit că sora sa obișnuia să își încheie mesajele cu expresia maghiară „Isten Veled”, tradusă prin „Dumnezeu este cu tine”. În mesajul său de rămas bun, Jamie Lee Curtis a scris: „Isten Veled, sora mea a soarelui și a lunii, Tai a mea. Ne vom revedea mai târziu”.

Pe lângă aparițiile sale în filme, Kelly Curtis a avut roluri și în mai multe seriale de televiziune cunoscute, printre care „The Equaliser”, „Star Trek: Deep Space Nine” și „The Sentinel”.

Ea provenea dintr-o familie celebră de actori: era fiica cea mare a lui Tony Curtis, starul din „The Persuaders!”, și a actriței Janet Leigh, cunoscută pentru rolul din „Psycho” (1960).

Sora sa mai mică, Jamie Lee Curtis, a obținut de-a lungul carierei un premiu Oscar, un BAFTA și un Emmy, fiind nominalizată și la Grammy. Jamie Lee Curtis este cunoscută pentru roluri în producții precum „Halloween” (1978), „Everything Everywhere All at Once” (2022) și „Freaky Friday” (2003), film la care Kelly Curtis a contribuit în calitate de asistent de producție.