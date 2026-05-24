Dolphia Lee Parker s-a născut pe 29 iulie 1932 în localitatea Shattuck, statul Oklahoma. A copilărit într-o familie numeroasă și a crescut într-un mediu rural din Texas, alături de cei cinci frați ai săi.

Ea l-a cunoscut pe Dan Blocker în perioada în care amândoi studiau la Sul Ross State Teacher’s College din Alpine, Texas. Relația începută în facultate s-a transformat într-o căsnicie după ce actorul s-a întors din serviciul militar efectuat în timpul Războiului din Coreea, conflict în care a fost decorat cu Purple Heart.

Cei doi s-au căsătorit în septembrie 1952 și au format un cuplu timp de aproape 20 de ani, până la moartea actorului, potrivit Hollywood Reporter.

La începutul anilor 1950, Dan Blocker lucra ca învățător în statul New Mexico. La sfârșitul anului 1956 sau începutul lui 1957, a decis să se mute la Los Angeles pentru a încerca să își construiască o carieră în cinematografie și televiziune.

Alături de el au venit și Dolphia și cei trei copii ai lor de la acel moment: gemenele Danna și Debbie, născute în 1953, și David, născut în 1955. La scurt timp după sosirea în California s-a născut și al patrulea copil al familiei, Dirk Blocker.

Potrivit informațiilor prezentate de familie, toți cei patru copii au urmat cursuri de arte marțiale susținute de celebrul Chuck Norris.

Succesul familiei a venit odată cu serialul western „Bonanza”, una dintre cele mai populare producții din istoria televiziunii americane.

Dan Blocker l-a interpretat pe Hoss Cartwright în peste 400 de episoade difuzate între 1959 și 1972. Personajul său, un uriaș blând și extrem de apreciat de public, a devenit una dintre figurile emblematice ale serialului.

Actorul a murit însă pe 13 mai 1972, la doar 43 de ani, în urma unei embolii pulmonare survenite după o intervenție chirurgicală la vezica biliară.

După dispariția sa, serialul a continuat doar încă un sezon. Scenariștii au decis ca personajul Hoss Cartwright să moară într-un accident nespecificat, iar povestea a inclus momente în care membrii familiei Cartwright își deplângeau pierderea.

Familia a transmis că Dolphia Blocker avea doar 39 de ani când și-a pierdut soțul și că a reușit să mențină familia unită în anii dificili care au urmat.

Potrivit apropiaților, valorile care au definit căsnicia celor doi au fost devotamentul față de familie, respectul reciproc și implicarea în cauze sociale precum drepturile civile, pacea și justiția.

După ce copiii au devenit adulți, Dolphia s-a stabilit în Santa Barbara, unde a locuit aproape patru decenii. În această perioadă a călătorit, a scris poezie, a sprijinit diferite cauze sociale și s-a implicat activ în viața familiei, petrecând mult timp alături de nepoți și strănepoți.

Dolphia Blocker are patru copii. David Blocker a devenit producător de film și televiziune, fiind implicat în producții precum „Trouble in Mind”, „The Moderns”, „Blink” și „Into the Wild”.

Fiul său Dirk Blocker este actor și este cunoscut publicului pentru rolul detectivului Michael Hitchcock din serialul de comedie „Brooklyn Nine-Nine”.

De asemenea, are cinci nepoți, opt strănepoți și două surori, Shirley și Janice.