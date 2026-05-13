Fiul actorului, Travis Gibb, a confirmat pentru TMZ că Donald Gibb s-a stins din viață acasă, în Texas, după mai multe complicații de sănătate.

Acesta a precizat că actorul a fost înconjurat de familie în ultimele sale momente.

Donald Gibb avea 71 de ani și rămâne unul dintre actorii care au marcat filmele de comedie și acțiune ale anilor ’80 și ’90, mai ales prin rolurile sale de personaje puternice, duri aparent intimidante, dar adesea cu accente comice.

Cel mai cunoscut rol al său a fost Frederick „Ogre” Palowaski, personajul din seria „Revenge of the Nerds”.

Ogre era sportivul masiv, agresiv și nu foarte inteligent, devenit celebru pentru felul în care striga „Nerds!” ori de câte ori îi vedea pe membrii fraternității Tri-Lambs.

Personajul a devenit rapid parte din cultura pop americană și i-a adus actorului o notorietate uriașă. Succesul a fost atât de mare încât referințe la acest personaj au apărut inclusiv în serialul animat „The Simpsons”.

Donald Gibb a jucat în trei filme din această franciză: „Revenge of the Nerds”, lansat în 1984, „Revenge of the Nerds II: Nerds in Paradise”, în 1987, și filmul TV „Revenge of the Nerds IV: Nerds in Love”, apărut în 1994.

În 1988, Donald Gibb a primit un alt rol important în filmul „Bloodsport”, unde l-a interpretat pe Ray „Tiny” Jackson.

Personajul său era luptătorul american energic și exploziv care participa la turneul clandestin de arte marțiale Kumite, alături de personajul principal interpretat de Jean-Claude Van Damme.

Filmul a devenit un clasic al genului și unul dintre cele mai cunoscute titluri din cariera lui Van Damme. Donald Gibb a fost singurul actor din distribuția originală care și-a reluat personajul și în continuarea „Bloodsport II: The Next Kumite”, lansată în 1996.

Donald Gibb s-a născut pe 4 august 1954, la New York, dar a crescut în California.

A urmat Universitatea din New Mexico cu bursă de baschet, apoi s-a transferat la Universitatea din San Diego, unde a jucat fotbal american.

Calitățile sale sportive l-au dus pentru scurt timp în NFL, unde a jucat pentru San Diego Chargers.

Cariera sportivă s-a încheiat însă după un accident de mașină, moment care i-a schimbat complet direcția și l-a adus la Hollywood.

Datorită staturii sale impresionante, primele sale roluri au fost în special de bodyguard, bătăuș, paznic sau personaje intimidante, în filme precum „Conan the Barbarian”, „Stripes” sau „Any Which Way You Can”.

Pe lângă filme, Donald Gibb a avut și o prezență constantă în serialele americane.

A apărut în producții cunoscute precum „Knight Rider”, „MacGyver”, „Magnum P.I.”, „Seinfeld”, „The X-Files”, „Cheers”, „The A-Team” și „Quantum Leap”.

A avut roluri recurente și în „Weird Science”, „Step by Step”, „Stand by Your Man” și în sitcomul HBO „1st & Ten”.