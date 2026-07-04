A murit Kjell Nilsson, actorul care l-a interpretat pe Lord Humungus în „Mad Max 2”. Avea 76 de ani

Actorul și fostul halterofil suedez Kjell Nilsson, cunoscut pentru rolul Lord Humungus din filmul Mad Max 2: The Road Warrior, a murit la vârsta de 76 de ani. Familia a anunțat că acesta s-a stins din viață în Australia, după o luptă de peste patru ani cu o boală renală în stadiu avansat.

Potrivit mesajului publicat de familie pe Facebook, Kjell Nilsson a murit în somn, în data de 2 iulie, fiind înconjurat de fiii săi.

Rudele au precizat că actorul a suferit de o boală renală în stadiu terminal și că, în ultimele zile de viață, a decis să întrerupă ședințele de dializă. Familia a descris perioada dinaintea decesului ca fiind una marcată de recunoștință și acceptare.

În mesajul de rămas-bun, apropiații au amintit că, după diagnosticul primit în 2022, medicii estimaseră că nu va supraviețui până la Crăciun. Totuși, Nilsson a continuat să trăiască încă patru ani, iar familia a apreciat că acest lucru s-a datorat determinării și voinței sale.

Kjell Nilsson s-a născut la 19 decembrie 1949, în Göteborg, Suedia. Înainte de a deveni actor, a fost halterofil de performanță și a pregătit sportivi suedezi. În 1980 s-a mutat în Australia pentru a antrena halterofili suedezi, iar acolo a cunoscut-o pe actrița Kate Ferguson, care i-a devenit ulterior soție.

Încurajat de aceasta, a intrat în industria cinematografică australiană, iar debutul său a avut loc în 1981, când l-a interpretat pe Lord Humungus în Mad Max 2: The Road Warrior.

Filmul a fost apreciat de critici și este considerat unul dintre cele mai importante filme de acțiune realizate vreodată, rolul lui Nilsson devenind unul dintre cele mai cunoscute personaje negative ale francizei.

Pe lângă apariția din Mad Max 2: The Road Warrior, Kjell Nilsson a mai jucat în filme precum The Pirate Movie (1982), The Edge of Power (1987), iar ultima sa apariție pe marele ecran a fost în Howlin’ Refrain, lansat în 2023.

În mesajul publicat după deces, familia a transmis că actorul a trăit o viață intensă, după propriile convingeri, și i-a mulțumit tuturor prietenilor, fanilor și colaboratorilor pentru sprijinul oferit de-a lungul anilor.