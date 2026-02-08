Brad Arnold suferea de carcinom renal cu celule clare, boală care metastazase la plămâni. Trupa a transmis sâmbătă că Arnold s-a stins în pace, în somn, înconjurat de cei dragi, după o luptă curajoasă cu cancerul, conform ABC News.

Formația 3 Doors Down s-a înființat în Mississippi în anul 1995 și a cunoscut rapid succesul. În 1999, trupa a primit prima nominalizare la premiile Grammy pentru piesa Kryptonite, un hit care a marcat debutul lor pe scena muzicii rock. Brad Arnold a scris această piesă în timpul unei ore de matematică, pe când avea doar 15 ani, potrivit comunicatului formației.

„A murit în pace, înconjurat de cei dragi, în somn, după o luptă curajoasă cu cancerul”, a informat trupa.

Albumul de debut al trupei, The Better Life, a fost un succes comercial major, vânzându-se în peste 6 milioane de exemplare. A doua nominalizare la premiile Grammy a venit în 2003, pentru piesa When I’m Gone, consolidând poziția formației în rockul mainstream al anilor 2000.

Membrii trupei au subliniat că Arnold a contribuit semnificativ la redefinirea muzicii rock mainstream:

„A contribuit la redefinirea muzicii rock mainstream, combinând accesibilitatea post-grunge cu compoziţii emoţionale directe şi teme lirice care au rezoneat cu ascultătorii obişnuiţi”.

De-a lungul carierei, 3 Doors Down a lansat șase albume de studio, cel mai recent fiind Us and the Night, apărut în 2016. Printre single-urile de succes ale trupei se numără Loser, Duck and Run și Be Like That, piesă inclusă pe coloana sonoră a filmului American Pie 2 din 2001.

În perioada promovării celui de-al cincilea album, Time of My Life, Brad Arnold declara că se consideră norocos pentru cariera pe care a reușit să o construiască în industria muzicală. Într-un interviu acordat Associated Press în 2011, el afirma că experiența acumulată în timp i-a ajutat pe membrii trupei să devină tot mai buni în ceea ce fac.

„Dacă faci ceva atât de mult timp cât am făcut-o noi, nu poţi să nu devii mai bun la asta, ştii?”, a declarat Arnold pentru Associated Press în 2011.

În 2017, 3 Doors Down a cântat la primul concert de inaugurare al președintelui american Donald Trump.

Arnold și-a făcut public diagnosticul de cancer în luna mai a anului trecut, moment în care a explicat că boala se răspândise deja la plămâni. Din cauza problemelor de sănătate ale solistului, trupa a fost nevoită să anuleze turneul de vară.

Membrii formației au transmis că muzica lui Brad Arnold a depășit cu mult granițele scenei, creând momente de conexiune, bucurie, credință și experiențe împărtășite, care vor continua să dăinuie mult timp după dispariția scenelor pe care a cântat.