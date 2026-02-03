Concertul Trooper „Regeneza” se mută la Palatul Național Al Copiilor și va avea două reprezentații. Data inițială de 28 februarie rămâne valabilă pentru noua sală de spectacole, însă este sold-out. Pe 1 martie va avea loc cel de-al doilea eveniment, tot la Palatul Național Al Copiilor. Biletele pentru acesta sunt deja în vânzare.

Spectacolul promite o seară specială pentru fanii rockului românesc: Trooper va susține un set inedit, ce va include atât piese populare, îndrăgite de public, cât și cântece mai rar cântate live, readuse pe scenă special pentru acest concert.

În deschiderea serii va urca pe scenă un artist desăvârșit – Blaze Bayley, fostul vocalist Iron Maiden, care va susține un concert cu proiectul său solo, oferind publicului o experiență intensă și autentică de heavy metal.

Toate biletele achiziționate rămân valabile pentru noua locație, fără a fi necesară nicio altă acțiune din partea spectatorilor. Organizatorii își cer scuze pentru eventualele inconveniente și mulțumesc publicului pentru înțelegere și susținere.

„Regeneza” va fi o experiență completă, o reîntâlnire cu istoria, energia și spiritul rockului – într-un spațiu care permite o experiență live și mai apropiată de public.

Ne vedem la Palatul Național al Copiilor! Stay Trooper!

Un eveniment produs de KIMARO Entertainment, susținut de Rock FM.

Bilete pe www.get-in.ro!