Dragobete 2026. Pe 24 februarie, românii vor avea ocazia să sărbătorească Dragobetele în stil mare, în București și marile orașe din țară, printr-o gamă variată de concerte, spectacole de teatru, expoziții și evenimente tematice dedicate iubirii și tradițiilor românești.

Românii din toate colțurile țării vor avea ocazia să sărbătorească iubirea în toate formele ei.

Capitala se transformă într-un adevărat centru cultural al iubirii. La Sala Palatului, Smiley, Alex Velea și Connect-R vor oferi un spectacol live unic, promițând energie și emoție pentru toate generațiile.

Cei care preferă un concert tradițional pot alege seara de la Berăria H, unde Ștefan Bănică începe la 20:30, iar atmosfera acustică și intimă a Mariei Răducanu va fi prezentă de la ora 19:00. Pentru iubitorii muzicii retro, Moon Band aduce hiturile anilor ’80 și ’90 la Hard Rock Cafe București, începând cu ora 21:00.

Teatrul și opera nu sunt nici ele uitate: Opera Națională București găzduiește „Cel mai frumos tango din lume” cu tenorul Daniel Magdal și invitații săi, de la ora 19:00.

La Teatrul Infinit, iubitorii teatrului pot vedea „Regina Maria: un veac și jumătate” de la ora 19:30, iar spectacolele „Aer” la Teatrul Metropolis și „Povești de iubire” la Circul Metropolitan București completează programul.

În inima Transilvaniei, sărbătoarea începe cu spectacolul folcloric „Dragobete – #Iubește #Românește” la Școala Populară de Arte „Tudor Jarda”, ora 17:00.

Pentru o experiență muzicală rafinată, recitalul cameral Valentin Șerban și Mihai Diaconescu de la Sala Auditorium Maximum (Casa Universitarilor), ora 19:00, promite o seară de neuitat.

Concertul Folcloric de Dragobete, la ora 18:00, poate fi urmărit și online pe Virtual Concert Hall.

Totodată, târgul „Tradiții de Primăvară – Sărbătorește românește”, deschis între 20 februarie și 8 martie, oferă produse artizanale și mărțișoare tradiționale în centrul orașului.

Timișoara celebrează Dragobetele prin spectacole de teatru precum „Sunt o babă comunistă” la Teatrul Național Timișoara, ora 19:00, și recitaluri educative pentru copii, cum este „Coloane sonore din filme celebre” la Sala Capitol, organizat de Filarmonica Banatul.

Noaptea tinerilor este animată de Students Party by Unifiesta în clubul Heaven, începând cu ora 23:00, iar pub-urile locale, precum Temple Pub, oferă seri tematice dedicate iubirii. Expozițiile de artă, precum Repere @ Galeria Rotonda și „AZI sau VIITOR”, completează programul cultural.

În Iași, teatrul are un rol central. Teatrul Național „Vasile Alecsandri” prezintă „O scrisoare pierdută” la ora 19:00, iar la Uzina cu Teatru, spectacolul „FRICI” începe la 19:30.

Dimineața, „Dineu cu proști” are loc la Ateneul Național Iași, ora 12:00. Iubitorii muzicii pot alege între „S-a rupt lanțul de iubire” la Sala Agora, ora 19:00, recitalul „Melodie, Dor, Magie” în Holul de Onoare al Palatului Culturii, ora 19:00, sau „3 Tenori Ieșeni de Dragobete” la Ateneul Național.

Expoziția „Brâncuși – 150 de ani de la naștere” la sediul Radio România Iași, ora 15:00, adaugă un plus de cultură vizuală.

La malul mării, dragostea și cultura se întâlnesc la Cazinoul Constanța, cu expoziția „Vizionarii 2026”, și la Muzeul de Artă Constanța, unde poate fi vizitată expoziția „Ferestre către o lume interioară”.

Restaurantele și hotelurile din Mamaia, precum Hotel Iaki, propun cine romantice tematice, iar pub-urile locale, precum Green Pub, organizează seri speciale dedicate iubirii.

În Craiova, dragostea se sărbătorește la Filarmonica Oltenia prin recitalul „Asta-i ce-am avut de zis…” cu Horațiu Mălăele și Nicu Alifantis, ora 19:00, iar la Teatrul Național „Marin Sorescu” pot fi vizionate comedia romantică „Fă-mi loc!”, ora 20:00, și spectacolul „RETROELECTRO” în Sala I.D. Sîrbu, ora 18:00.

Expoziția documentară „Regina Maria – 150 de ani de istorie” este deschisă la Secția de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei, începând cu ora 09:00.