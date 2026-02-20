Vineri, 20 februarie 2026, șoferii din România trebuie să fie atenți la modificările prețurilor la carburanți. Conform specialiștilor, benzina și motorina se scumpesc cu 0,05 lei pe litru, în timp ce prețul GPL rămâne stabil.

Noile tarife afișate la pompă sunt următoarele:

Benzină standard: 7,75 – 7,95 lei/litru

Benzină premium: 8,38 – 8,66 lei/litru

Motorină standard: 8,09 – 8,23 lei/litru

Motorină premium: 8,45 – 8,78 lei/litru

GPL: 3,90 – 3,96 lei/litru (fără modificări)

Această creștere de cinci bani pe litru reflectă ajustările periodice ale furnizorilor și evoluțiile recente de pe piața internațională a petrolului.

Specialiștii arată că fluctuațiile prețurilor la benzină și motorină sunt influențate de mai mulți factori:

Costurile internaționale ale petrolului brut

Modificările fiscale sau accizele aplicate în România

Cererea și oferta de carburant pe piața internă

Astfel, chiar și o majorare aparent mică, de doar cinci bani pe litru, poate afecta bugetul lunar al șoferilor, mai ales în cazul celor care parcurg distanțe mari zilnic.

Românii care și-au alimentat mașinile ieri, joi, 19 februarie 2026, au întâmpinat ușoare creșteri la pompă. Specialiștii anunță că benzina și motorina s-au scumpit cu doi bani pe litru, în timp ce prețul GPL-ului a rămas neschimbat.

Prețurile de ieri arătau astfel:

Benzină standard: 7,75 – 7,90 lei/litru

Benzină premium: 8,33 – 8,62 lei/litru

Motorină standard: 8,08 – 8,18 lei/litru

Motorină premium: 8,45 – 8,73 lei/litru

GPL: 3,90 – 3,96 lei/litru

În februarie 2026, prețurile medii ale carburanților în Uniunea Europeană se mențin la valori apropiate, în jur de 1,55 €/litru pentru benzină și 1,54 €/litru pentru motorină, potrivit datelor furnizate de fuel-prices.eu. Diferențele dintre state sunt semnificative, fiind influențate de politicile fiscale, accizele și nivelul TVA aplicat carburanților.

La mijlocul lunii februarie, prețul mediu al benzinei Euro 95 în UE era de aproximativ 1,555 €/litru, în timp ce motorina se tranzacționa în jur de 1,549 €/litru. În ceea ce privește prețurile minime, Bulgaria se evidențiază cu un litru de benzină în jur de 1,22 €, iar Malta cu un litru de motorină la 1,21 €.

Recent, prețul țițeiului Brent a fluctuat din cauza tensiunilor geopolitice, depășind pragul de 70 $/baril la jumătatea lunii februarie. Totuși, prognozele indică o posibilă scădere a prețurilor în perioada următoare, ca urmare a excedentului global de producție de petrol, conform U.S. Energy Information Administration (EIA).