Șoferii care ajung miercuri, 18 februarie 2026, la pompă trebuie să fie pregătiți pentru noi majorări de preț. Tarifele la carburanți au crescut față de ziua precedentă, iar ajustarea, deși pare redusă, se resimte în special la benzina premium și la motorina standard.

Specialiștii din domeniu indică o majorare medie de aproximativ doi bani pentru fiecare litru de carburant, în special în cazul sortimentelor superioare de benzină și al motorinei standard. Chiar dacă diferența pare minoră la prima vedere, la un plin de 50 de litri impactul devine mai vizibil în bugetul lunar al șoferilor.

În funcție de stația de alimentare și de zonă, prețurile practicate miercuri sunt următoarele:

Benzină standard: între 7,73 și 7,88 lei/litru

Benzină premium: între 8,33 și 8,60 lei/litru

Motorină standard: între 8,07 și 8,16 lei/litru

Motorină premium: între 3,90 și 3,96 lei/litru

În ceea ce privește GPL-ul, acesta rămâne la un nivel constant, situându-se în intervalul 3,90 – 3,96 lei pe litru.

Prețul benzinei în Uniunea Europeană continuă să varieze semnificativ de la o țară la alta. În februarie 2026, media pentru benzina standard Euro 95 este de aproximativ 1,54 euro pe litru, însă diferențele dintre statele membre pot depăși 80 de cenți pe litru.

În prezent, Țările de Jos conduc clasamentul celor mai scumpe piețe de carburanți din UE, cu un preț cuprins între 2,03 și 2,04 euro/litru pentru benzina Euro 95.

La polul opus se află Bulgaria, unde șoferii plătesc între 1,21 și 1,22 euro/litru, unul dintre cele mai reduse niveluri din blocul comunitar.

Olanda – 2,03 – 2,04 €/litru (Europa de Vest)

Danemarca – 1,93 – 1,98 €/litru (Europa de Nord)

Finlanda – 1,78 – 1,86 €/litru (Europa de Nord)

Germania – 1,71 – 1,76 €/litru (Europa Centrală)

Franța – 1,69 – 1,73 €/litru (Europa de Vest)

Italia – 1,64 – 1,65 €/litru (Europa de Sud)

Spania – 1,46 €/litru (Europa de Sud)

Polonia – 1,35 €/litru (Europa de Est)

Bulgaria – 1,21 – 1,22 €/litru (Europa de Est)

Evoluția recentă a pieței arată o creștere a cotațiilor futures la benzină la nivel global, cu un avans estimat între 7,2% și 9,3% în ultima lună, până la 18 februarie 2026. Majorarea este determinată de:

creșterea costurilor țițeiului

tensiuni geopolitice

volatilitatea piețelor energetice

Cu toate acestea, nivelurile actuale rămân sub cele înregistrate în aceeași perioadă a anului 2025.

Un element important care influențează piața energetică este nivelul rezervelor de gaze naturale din UE, aflate la aproximativ 34% din capacitate, cel mai scăzut nivel de după criza energetică din 2022.

Totuși, prognozele meteorologice indică o iarnă mai blândă, ceea ce a redus temporar presiunea asupra cererii de energie pentru încălzire și a limitat eventualele creșteri suplimentare de preț.