Românii care vor să își alimenteze mașina trebuie să știe că, la data de 16 februarie 2026, prețurile la carburanți au rămas nemodificate.

Un litru de benzină standard continuă să coste între 7,73 și 7,88 lei. Benzina premium se menține între 8,31 și 8,6 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, prețul este cuprins între 8,06 și 8,16 lei pe litru. Motorina premium continuă să coste între 8,43 și 8,71 lei.

Pentru șoferii care utilizează GPL, un litru se situează între 3,9 și 3,96 lei.

Diferențele între orașe rămân reduse, iar la nivel național nu s-au înregistrat modificări față de zilele precedente.

La nivel european, România se află pe locul 18 în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină. În clasament se află după state precum Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia sau Polonia.

La motorină, poziția este tot a 18-a în rândul statelor membre cu cele mai mici prețuri. Înaintea României se situează țări precum Grecia, Portugalia sau Spania.

Dacă sunt eliminate taxele din prețul final, România urcă în clasament. În acest scenariu, țara noastră ajunge pe locul 12 la benzina fără taxe și pe locul 13 la motorina fără taxe.

Acest lucru arată că nivelul accizelor și al TVA influențează semnificativ prețul final plătit la pompă.

Per ansamblu, începutul lunii februarie aduce o tendință ușor ascendentă a prețurilor. Chiar dacă în 16 februarie valorile au rămas neschimbate, în primele săptămâni din 2026 au existat scumpiri succesive.

În comparație cu Bulgaria și Ungaria, România este singura dintre cele trei țări unde se observă o creștere clară în primele luni ale anului, atât la benzină, cât și la motorină.

Bulgaria a avut în ultimele șase luni prețuri constant mai mici, cu variații reduse. Ungaria s-a situat, în general, între Bulgaria și România, cu oscilații moderate, mai vizibile la motorină.

Evoluțiile coincid cu modificările fiscale aplicate de la 1 ianuarie 2026. În România au intrat în vigoare noi niveluri ale accizelor la carburanți, stabilite prin legislația fiscală națională, ceea ce a influențat nivelul prețurilor de la pompă.