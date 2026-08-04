Sectorul 6 reduce iluminatul pentru reducerea consumului de energie. Sunt afectate mai multe parcuri, locuri de joacă și spații publice

Primăria Sectorului 6 va reduce în perioada următoare intensitatea iluminatului în cea mai mare parte a parcurilor și locurilor de joacă pe care le administrează. Măsura prevede diminuarea iluminatului la aproximativ 50% din capacitatea maximă.

Anunțul a fost făcut marți de reprezentanții instituției, printr-o postare publicată pe pagina de Facebook a autorității locale. Potrivit Primăriei Sectorului 6, iluminatul din parcuri și locurile de joacă nu va fi oprit, ci doar redus ca intensitate. Autoritatea locală a precizat că aceste spații vor rămâne funcționale și sigure pentru comunitate.

„REDUCEM CONSUMUL DE ENERGIE, PĂSTRĂM PARCURILE SIGURE! În perioada următoare, diminuăm intensitatea iluminatului în cea mai mare parte a parcurilor și locurilor de joacă administrate de Sectorul 6, la aproximativ 50% din capacitatea maximă. Iluminatul nu va fi oprit. Parcurile și locurile de joacă vor rămâne funcționale și sigure pentru comunitate”, a transmis Primăria Sectorului în postarea realizată pe Facebook.

Reprezentanții instituției au explicat că măsura este una de responsabilitate și urmărește reducerea consumului de energie electrică și utilizarea mai eficientă a resurselor, fără a renunța la confortul și siguranța persoanelor care petrec timp în aceste spații.

„Este o măsură de responsabilitate, prin care reducem consumul de energie electrică și folosim mai eficient resursele, fără să renunțăm la confortul și siguranța celor care petrec timp în aceste spații. Lista parcurilor și a locurilor de joacă vizate se află în comentarii. Fiecare gest responsabil contează. Folosim energia cu măsură și administrăm resursele comunității cu grijă”, a conchis autoritatea.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Măsura va afecta un număr mare de parcuri, grădini de cartier, locuri de joacă și alte spații publice din Sectorul 6. Printre acestea se numără Parcul Tudor Vladimirescu, Parcul Marin Preda, Parcul Nicolae Filimon, Parcul ANL Brâncuși, Parcul Sf. Andrei (Pârva 1), Parcul Timișoara nr. 10, Parcul Drumul Taberei 38 și Parcul Lovinescu.

Vor fi vizate și grădinile de cartier din Bulevardul Timișoara nr. 55 și nr. 71, Strada Sibiu nr. 6 și nr. 2, Calea Crângași nr. 140, Strada Bozieni nr. 4, Bulevardul Drumul Taberei nr. 73B, Aleea Istru nr. 2 și Intrarea Drumul Taberei nr. 2–4.

Pe lista spațiilor în care iluminatul va fi redus se află și locurile de joacă din Bulevardul Iuliu Maniu nr. 73, nr. 51, nr. 67, nr. 170–174, nr. 11, nr. 16 și nr. 107, Strada Orșova nr. 5, Strada Obcina Mare, Strada Tolbei nr. 1, Aleea Bistra nr. 3, Aleea Compozitorilor nr. 22, Strada Bozieni nr. 9, Strada Cetatea de Baltă nr. 145 și nr. 112, Strada Cupolei nr. 5–7, Bulevardul Timișoara nr. 61, Bulevardul Drumul Taberei nr. 96 și nr. 98, Strada Preciziei nr. 14, Bulevardul Constructorilor nr. 2, Strada Valea Florilor nr. 4 și nr. 8, Bulevardul Timișoara nr. 13, Strada Pârva nr. 1, Strada Apusului nr. 93 și nr. 50, Strada Ierbi la intersecția cu Strada Oboga, Drumul Taberei nr. 14, Prelungirea Ghencea nr. 2, Bulevardul Virtuții nr. 16, Aleea Boteni, Aleea Poiana Muntelui nr. 2, Drumul Taberei nr. 54 și nr. 66, Strada Nera (bloc OD2), Aleea Săndulești nr. 2, Aleea Arutela, Strada Piscul Crăsani, Strada Mărgelelor, Splaiul Independenței nr. 140 și Strada Răsadniței.

Reducerea iluminatului se va aplica și în zone precum intersecția Strada Liniei cu Aleea Bărăganu, intersecția Strada Centurii cu Strada Zorelelor, Bulevardul Timișoara nr. 23, nr. 35 (față și spate bloc – OD6), Strada Sibiu nr. 4, Strada Poiana Vadului nr. 1 / Poiana Muntelui nr. 2, Strada Pârvat nr. 8 și nr. 20, Aleea Bucșănești, Strada Gârleni nr. 5, Drumul Taberei nr. 15–17 (spate bloc) și Aleea Haiducului, Strada Lujerului nr. 2 (bloc 22), Calea Crângași nr. 16–18, Bulevardul Constructorilor nr. 29, Strada Porumbacu nr. 15, Strada Ruxandra Marcu nr. 2 și nr. 3, Strada Partizanilor nr. 8, Aleea Politehnicii nr. 11, Strada Baia de Arieș, Strada Târgu Neamț nr. 14, Bulevardul Uverturii nr. 71–73, Strada Brașov nr. 20 și Strada Dreptății nr. 10.

De asemenea, măsura vizează terenurile de sport din Parcul Crângași, iluminatul trotuarului Nordic și iluminatul din zona Cinema Giulești.