Primăria Arad reduce iluminatul public din cauza crizei energetice. Iluminatul arhitectural va fi complet oprit

Primele măsuri locale pentru reducerea consumului de energie au fost anunțate la Arad, în contextul stării de alertă energetică. Primăria a decis diminuarea iluminatului public pe anumite străzi și oprirea iluminatului arhitectural, după un apel lansat de prefectul județului.

Primăria Municipiului Arad a anunțat marți că va reduce consumul de energie electrică prin două măsuri aplicate imediat. Potrivit administrației locale, iluminatul arhitectural va fi suspendat, iar pe străzile unde infrastructura permite acest lucru, intensitatea iluminatului public va fi redusă cu 50%.

Viceprimarul Lazăr Faur a precizat că decizia a fost luată în contextul dificultăților energetice înregistrate la nivel național și urmărește diminuarea presiunii asupra sistemului energetic.

„Începând de astăzi, Primăria municipiului Arad dispune două prime măsuri de economisire a energiei electrice, menite să reducă presiunea asupra rețelei și să optimizeze consumul de resurse la nivel local. Decizia vine în contextul dificultăților energetice înregistrate la nivel național și vizează în primă fază sectorul iluminatului public și arhitectural din oraș. Astfel, se va opri temporar iluminatul public arhitectural și se va diminua cu 50% intensitatea iluminatului pe arterele unde infrastructura tehnică permite reducerea fluxului luminos”, a transmis viceprimarul, printr-un comunicat de presă.

Înaintea deciziei Primăriei, Tribunalul Arad a anunțat că suspendă iluminatul arhitectural al Palatului Justiției, invocând necesitatea reducerii consumului de energie electrică în actualul context.

Hotărârea instanței a fost urmată de un apel public lansat de prefectul județului Arad, Mihai Pașca, către instituțiile publice, autoritățile locale, operatorii economici și cetățeni.

Prefectul Mihai Pașca a îndemnat toate instituțiile și autoritățile din județ să adopte măsuri de eficientizare a consumului de energie electrică, subliniind importanța utilizării responsabile a resurselor disponibile.

„În contextul necesității utilizării responsabile a resurselor energetice și al efortului comun de reducere a consumului de energie electrică, adresez un apel către toate instituțiile publice, autoritățile administrației publice locale, operatorii economici și cetățenii județului pentru adoptarea unor măsuri voluntare de eficientizare a consumului de energie”, a transmis prefectul județului Arad.

Măsurile anunțate de Primăria Arad se înscriu în seria deciziilor adoptate la nivel local pentru reducerea consumului de energie, în contextul stării de alertă energetică instituite la nivel național.