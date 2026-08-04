Oportunitate de afaceri pentru companiile din Republica Moldova. Expoziția „Republica Moldova prezintă” revine în România

Companiile din Republica Moldova care vor să își extindă prezența pe piața din România se pot înscrie la o nouă ediție a expoziției „Republica Moldova prezintă”. Evenimentul va avea loc în luna septembrie, la Baia Mare, iar organizatorii au deschis perioada de înscriere pentru antreprenorii interesați.

Expoziția „Republica Moldova prezintă” va fi organizată în perioada 18–20 septembrie 2026, în incinta Sălii Polivalente „Lascăr Pană” din Baia Mare, județul Maramureș.

Evenimentul a ajuns la cea de-a cincea ediție și se va desfășura în paralel cu „Sărbătoarea Castanelor”, unul dintre cele mai cunoscute evenimente ale municipiului Baia Mare, care atrage anual un număr mare de vizitatori.

Potrivit organizatorilor, această asociere oferă participanților posibilitatea de a-și prezenta produsele și serviciile unui public numeros și de a intra în contact direct cu potențiali clienți și parteneri de afaceri.

Antreprenorii din Republica Moldova care doresc să participe la expoziție își pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova până la data de 25 august 2026.

Camera de Comerț și Industrie precizează că participarea la eveniment reprezintă o oportunitate pentru promovarea produselor și serviciilor pe piața românească, identificarea de noi parteneriate comerciale și consolidarea prezenței pe o piață externă.

De asemenea, expoziția oferă posibilitatea valorificării imaginii și autenticității produselor realizate în Republica Moldova.

„Republica Moldova prezintă” este un proiect internațional al expoziției naționale „Fabricat în Moldova”, dedicat promovării producătorilor autohtoni și imaginii Republicii Moldova peste hotare.

Prima ediție a evenimentului a avut loc în anul 2016, la Iași, iar de atunci expoziția s-a dezvoltat ca o platformă destinată companiilor care urmăresc să își extindă activitatea pe piețele externe.

Reprezentanții mediului de afaceri interesați de participare pot solicita informații suplimentare de la Secția Evenimente de Afaceri, Târguri și Expoziții din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.