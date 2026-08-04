Nicușor Dan a promulgat legi pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Șeful statului spune că accesul la fonduri europene rămâne garantat

Nicușor Dan a anunțat marți seară că a promulgat o serie de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor critice din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și legea de ratificare a Acordului SAFE.

Potrivit explicațiilor oferite de șeful statului pe Facebook, aceste acte normative sunt legate de capacitatea României de a-și respecta angajamentele și de a valorifica oportunitățile de dezvoltare. El a subliniat că accesul României la fonduri europene majore destinate modernizării și investițiilor rămâne astfel garantat.

Nicușor Dan a scris că fondurile din PNRR înseamnă pentru cetățeni servicii mai bune și o creștere a calității vieții, deoarece finanțează construcția de spitale noi, modernizarea școlilor și dezvoltarea infrastructurii rutiere, inclusiv a autostrăzilor.

„Am promulgat în această seară o serie de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR, precum și ratificarea Acordului SAFE, acte normative care țin de capacitatea statului de a-și respecta angajamentele și de a valorifica oportunitățile de dezvoltare. Accesul României la fonduri europene majore pentru modernizare și investiții rămâne astfel garantat. Pentru români, fondurile din PNRR înseamnă sevicii mai bune și creșterea calității vieții, pentru că înseamnă bani pentru spitale noi, pentru școli modernizate, pentru autostrăzi”, a scris el pe Facebook.

Nicușor Dan a precizat că fondurile europene sunt legate și de reforme care urmăresc o funcționare mai eficientă a instituțiilor statului. Printre acestea a menționat Codul administrativ și proiectul prin care angajații ANAF și ai Vămii care depășesc planul de colectare sau descoperă fraude majore vor putea primi bonusuri.

Un alt proiect important menționat de Nicușor Dan este Codul urbanismului, pe care îl consideră un pas esențial pentru clarificarea și modernizarea dezvoltării urbane. El a subliniat că acest cod integrează și rezultatele referendumului validat de bucureșteni, inițiat de el în 2024.

Șeful statului a apreciat că adoptarea Codului urbanismului reprezintă un semnal pozitiv, deoarece democrația nu înseamnă doar organizarea unui referendum, ci și transformarea voinței cetățenilor în decizii legislative.

Nicușor Dan a afirmat că legile adoptate în aceste zile de Parlament și promulgate acum reprezintă un exemplu de atitudine politică orientată spre obiective prioritare și cu mai puțin accent pe conflicte.

„Pentru români, fondurile din PNRR înseamnă sevicii mai bune și creșterea calității vieții, pentru că înseamnă bani pentru spitale noi, pentru școli modernizate, pentru autostrăzi.

Aceste fonduri înseamnă și reforme care asigură o funcționare mai eficientă a statului, cum este Codul administrativ și proiectul prin care angajații ANAF și cei de la Vamă care depășesc planul de colectare sau descoperă fraude majore vor primi bonusuri. Un proiect important este și Codul urbanismului, care reprezintă un pas esențial pentru clarificarea și modernizarea dezvoltării urbane, integrând și rezultatele referendumului validat de bucureșteni, pe care l-am inițiat în 2024. Este un semnal foarte bun pentru că democrația nu înseamnă doar organizarea unui referendum, ci și transformarea voinței cetățenilor în decizii legislative. Legile adoptate în aceste zile de Parlament și promulgate acum sunt un bun exemplu de atitudine politică orientată spre obiective prioritare, cu mai puțin accent pe conflicte.

În acest mod, încrederea agențiilor de rating în România se păstrează, ceea ce încurajează și investitorii să își mențină interesul pentru țara noastră”, a mai scris șeful statului.

Nicușor Dan a anunțat că a urmărit cu atenție dezbaterile privind modificarea legislației referitoare la decarbonizare. El a subliniat că interesul național presupune atât asigurarea securității energetice, cât și respectarea angajamentelor asumate de România și protejarea stabilității economice și financiare a țării.

Nicușor Dan a avertizat că, dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, o va analiza cu maximă responsabilitate și va utiliza toate prerogativele constituționale pe care le are la dispoziție, inclusiv solicitarea de reexaminare.

„De asemenea, am urmărit cu atenție dezbaterile de astăzi privind modificarea legislației referitoare la decarbonizare. Interesul național înseamnă atât securitate energetică, cât și respectarea angajamentelor asumate de România și protejarea stabilității economice și financiare a țării. Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase și să nu piardă miliarde de euro din PNRR”, a conchis el.

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