Primăria Focșani a adoptat măsuri speciale pentru reducerea consumului de energie. Iluminatul public va funcționa la jumătate din intensitate pe sute de străzi

Administrația locală din municipiul Focșani a adoptat marți o serie de măsuri speciale pentru reducerea consumului de energie electrică la nivelul orașului, în contextul stării de alertă energetică instituite la nivel național. Una dintre cele mai importante decizii vizează diminuarea cu 50% a intensității iluminatului public pe 159 de străzi.

Primarul Cristi Valentin Misăilă a convocat în data de 4 august 2026 Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) pentru stabilirea măsurilor de optimizare a consumului de energie electrică în municipiu.

Potrivit comunicatului transmis de Primărie, măsurile au fost adoptate în contextul stării de alertă energetică instituite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență și au ca scop reducerea consumului de energie electrică.

Cea mai importantă măsură aprobată de CLSU Focșani prevede reducerea cu 50% a intensității luminoase a sistemului de iluminat public modernizat, începând cu data de 4 august 2026. Măsura se aplică zilnic după ora 23:00 în zonele din municipiu echipate cu corpuri de iluminat care utilizează tehnologia LED și vizează un total de 159 de străzi.

„Primarul Cristi Valentin Misăilă a convocat astăzi, 4 august 2026, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) pentru a stabili câteva măsuri de reducere a consumului de energie electrică la nivelul Municipiului Focşani. Aceste măsuri speciale au fost adoptate în contextul stării de alertă energetică instituite la nivel naţional prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi pentru a optimiza consumul de energie electrică. Principala măsură adoptată în şedinţa CLSU Focşani se referă la diminuarea, începând cu data de 04.08.2026, cu 50% a intensităţii luminoase a sistemului de iluminat public modernizat în fiecare zi începând cu orele 23.00, în zonele din Municipiul Focşani dotate cu corpuri de iluminat care utilizează tehnologia led, mai precis un număr de 159 de străzi”, a transmis Primăria Focşani.

Autoritățile locale au decis și adaptarea dispozitivului de ordine și siguranță publică. Zonele în care intensitatea iluminatului public va fi redusă vor fi incluse în itinerariile de patrulare ale Poliției Municipiului Focșani, Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea și Direcției Poliția Locală.

În paralel, societățile aflate în subordinea Consiliului Local Focșani au implementat deja măsuri proprii pentru diminuarea consumului de energie.

Societatea Transport Public Focșani va încărca autobuzele electrice doar până la ora 19:00 și după ora 23:00, iar pentru alimentarea spațiilor aparținând societății va fi utilizată energia electrică produsă de panourile fotovoltaice.

Pentru majorarea cantității de energie produsă, societatea locală ENTEL va porni, începând de marți seara, și al doilea motor în cogenerare de energie electrică. Măsura va permite livrarea suplimentară a aproximativ 5,2 MWh.

Primarul Cristi Valentin Misăilă a lansat și un apel către marii consumatori de energie și către cetățenii municipiului Focșani, solicitând reducerea consumului de energie electrică, în special în orele de vârf, pentru diminuarea presiunii asupra sistemului energetic național.