Stațiunea Colibița rămâne fără apă potabilă timp de 13 ore. Aquabis spune că sistemul de alimentare este suprasolicitat

Stațiunea Colibița din județul Bistrița-Năsăud, situată în vecinătatea lacului de acumulare cu același nume de la poalele Munților Călimani, va rămâne fără apă potabilă timp de 13 ore, începând de marți seară, din cauza suprasolicitării sistemului de alimentare. Anunțul a fost făcut de compania locală de furnizare a apei, Aquabis.

În această perioadă, luna august aduce cel mai mare număr de turiști în stațiune, iar printre abonații rețelei de apă se află numeroase pensiuni și hoteluri din zonă, unele dintre acestea fiind dotate și cu piscine.

Potrivit informațiilor transmise de operatorul de apă pe Facebook, sistemul de alimentare este suprasolicitat, iar procesul de acumulare a apei în rezervoare este afectat. Din acest motiv, furnizarea apei potabile va fi sistată în localitatea Colibița începând de marți, 4 august 2026, ora 19:00, până miercuri, 5 august 2026, ora 08:00. Intervalul de întrerupere este necesar pentru ca nivelul apei din rezervoare să ajungă la cote optime.

Aquabis le-a solicitat consumatorilor să utilizeze apa din rețeaua publică cu prudență și responsabilitate, în special în această perioadă, doar pentru băut, nevoi igienico-sanitare și activități casnice. Operatorul recomandă evitarea sau reducerea unor activități precum irigațiile, spălarea trotuarelor și umplerea piscinelor.

„În atenția abonaților din localitatea Colibița. Din cauza faptului că sistemul de alimentare cu apă este suprasolicitat în această perioadă, procesul de acumulare a apei în rezervoare este afectat. Compania noastră anunță sistarea furnizării apei potabile începând de astăzi, 04 August 2026, de la ora 19:00 până mâine, 05 August 2026 la ora 08:00, în localitatea Colibița, interval necesar pentru ca nivelul apei din rezervoare să atingă cote optime. Reiterăm rugămintea de a folosi apa potabilă din rețeaua publică cu prudență și responsabilitate, îndeosebi în această perioadă, doar în scopuri esențiale – pentru băut, nevoi igienico-sanitare și casnice, și de a evita sau reduce frecvența acțiunilor precum irigații, spălarea trotuarelor, umplerea piscinelor, etc. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze față de consumatori pentru disconfortul creat în acest interval”, a scris operatorul de apă pe Facebook.

Tot marți, reprezentanții Aquabis au transmis un apel și către locuitorii din satele Lechința și Vermeș, cerându-le să folosească apa doar în scopuri strict necesare. Compania a avertizat că nivelul apei din rezervorul de stocare care alimentează aceste localități scade într-un ritm alarmant, iar dacă situația continuă va fi necesară reducerea programului de furnizare a apei.

Problemele din sistemul de alimentare au afectat și alte zone ale județului. În noaptea de luni spre marți, Aquabis a întrerupt furnizarea apei pentru aproximativ 8-9 ore în mai multe localități rurale din Bistrița-Năsăud, invocând aceeași cauză, respectiv suprasolicitarea sistemului de alimentare.

Localitățile în care alimentarea cu apă a fost oprită au fost Căianu Mic, Căianu Mare, Feleac, Malin, Rusu de Sus, Beudiu, Vița și Nușeni, potrivit informațiilor publicate de operatorul județean de apă pe pagina sa de Facebook.