Europa, în pericol să rămână fără apă. România se află printre țările cele mai afectate

Valurile de căldură și seceta pun tot mai multă presiune asupra resurselor de apă din Europa. Un nou raport arată că România se află printre țările cu cel mai ridicat nivel de stres hidric în sezonul estival, alături de alte state din sudul continentului.

La nivelul Uniunii Europene, doar 5,8% din resursele de apă dulce disponibile sunt utilizate anual. Cu toate acestea, media ascunde diferențe importante între statele membre, iar în unele țări presiunea asupra resurselor este foarte ridicată.

Potrivit datelor publicate de Eurostat și Agenția Europeană de Mediu (EEA), Cipru este statul cu cel mai mare nivel de exploatare a resurselor de apă dulce. Țara utilizează anual 72% din resursele disponibile, iar în timpul verii procentul ajunge până la 92%.

Specialiștii consideră că un stat intră în zona de avertizare atunci când consumă peste 20% din resursele sale de apă dulce, potrivit Euronews.

România se numără printre țările care depășesc acest prag în sezonul cald. Nivelul de exploatare a resurselor de apă ajunge la aproximativ 34% în timpul verii, alături de Grecia (37%), Portugalia (31%), Italia (27%) și Spania (26,5%).

După Cipru, Malta este a doua cea mai afectată țară, cu un grad anual de utilizare a resurselor de apă de 33%, care urcă până la 67% în sezonul estival.

Agenția Europeană de Mediu avertizează că schimbările climatice și episoadele tot mai frecvente de secetă vor amplifica frecvența, intensitatea și impactul penuriei de apă cel puțin până în anul 2030.

În Cipru, autoritățile au cerut populației să reducă consumul zilnic de apă cu aproximativ 10%, echivalentul a două minute de utilizare. În același timp, guvernul accelerează instalarea unor noi stații de desalinizare pentru a asigura alimentarea cu apă potabilă, mai ales înaintea sezonului turistic.

Problema este amplificată și de creșterea rapidă a populației, care pune o presiune suplimentară asupra resurselor disponibile.

Un alt raport al Agenției Europene de Mediu, intitulat „Overheated and Underprepared”, arată că aproximativ unul din zece cetățeni ai Uniunii Europene întâmpină dificultăți în accesarea unei cantități suficiente de apă sigură și curată.

Cele mai afectate state sunt Cipru, unde 36,5% dintre locuitori se confruntă cu această problemă, și Grecia, cu 31,5%.

Raportul evidențiază însă că există țări precum Bulgaria, Ungaria, Croația și Irlanda, unde accesul dificil la apă potabilă nu este determinat de lipsa resurselor, ci mai degrabă de infrastructura învechită și de problemele sistemelor de distribuție.

În schimb, Franța, Portugalia și Spania reușesc să asigure un acces mai bun la apă potabilă, în ciuda nivelului ridicat de utilizare a resurselor de apă în sezonul estival, procentul populației afectate fiind sub media Uniunii Europene.